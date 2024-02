India vs England, 2nd Test: టీమిండియా యువ ఓపెనర్‌ యశస్వి జైస్వాల్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది. వైజాగ్‌ స్టేడియంలో ఇంగ్లండ్‌తో రెండో టెస్టు సందర్భంగా ఈ ముంబై బ్యాటర్‌ డబుల్‌ సెంచరీతో అదరగొట్టిన విషయం తెలిసిందే.

తద్వారా టెస్టుల్లో టీమిండియా తరఫున ఈ ఘనత సాధించిన మూడో అతి పిన్న వయస్కుడిగా నిలిచాడు జైస్వాల్‌. 22 ఏళ్ల 37 రోజుల వయసులో ఈ లెఫ్టాండర్‌ బ్యాటర్‌ ఈ ఫీట్‌ అందుకున్నాడు.

ఈ నేపథ్యంలో మాజీ క్రికెటర్లు యశస్వి జైస్వాల్‌ ప్రతిభను కొనియాడుతున్నారు. మాజీ ఓపెనర్‌ ఆకాశ్‌ చోప్రా అయితే సర్‌ బ్రాడ్‌మన్‌ కంటే ఎక్కువంటూ ఆకాశానికెత్తాడు. ఇక అభిమానులేమో.. యశస్వి స్వస్థలం ఉత్తరప్రదేశ్‌లో బాణాసంచా పేల్చి సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.

#WATCH | Uttar Pradesh | People burst crackers and distributed sweets in Bhadohi - the hometown of cricketer Yashasvi Jaiswal as he hit a double-century today in the second test match against England. pic.twitter.com/kwB68wxQcc

— ANI (@ANI) February 3, 2024