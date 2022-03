ప్రముఖ క్రికెట్‌ వ్యాఖ్యాత హర్షా భోగ్లేపై దాడి జరిగిందన్న వార్త గురువారం (మార్చి 24) సోషల్‌మీడియాను షేక్‌ చేసింది. క్రికెట్ స్పోర్ట్ వాక్ ఇన్ అనే ఛానెల్‌తో కలిసి ఐపీఎల్ 2022 సీజన్‌ లైవ్‌ ప్రోగ్రామ్‌ చేస్తుండగా హర్షా అకస్మాత్తుగా స్క్రీన్‌పై కనిపించకుండా పోయాడు. అతనిపై ఎవరో దాడి చేసినట్టు అరుపులు, కేకలు వినిపించడంతో అందరూ షాక్‌కు గురయ్యారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అయ్యింది.

This is what happened to Harsha Bhogle during a live Show and Johns now confirmed that he is fine pic.twitter.com/fvdbQooaW1

హర్షా భోగ్లేపై ఎవరు దాడి చేశారు..? ఎందుకు చేశారు..? అని క్రికెట్ అభిమానులు తెగ ఆందోళన పడ్డారు. దీనికి మరింత హైప్‌ పెంచుతూ క్రికెట్ స్పోర్ట్ వాక్ ఇన్ ఛానెల్.. ‘హర్షా భోగ్లేకి ఏమైందో, అక్కడేం జరిగిందో మాకు తెలీదు. తెలుసుకునేందుకు హర్షా భోగ్లేతో, అతని టీమ్‌తో సంప్రదింపులు చేస్తున్నాం. త్వరలో మీకు సమాచారం ఇస్తాం’ అంటూ ట్వీట్ చేసింది.

I am fine. Sorry to have got a lot of you worried. Thank you for the love and concern. It became more viral than I anticipated. That too is a learning. It was meant to lead to something else. Sorry. And cheers.

— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) March 24, 2022