భారత టెన్నిస్‌ సీనియర్‌ స్టార్‌ రోహన్‌ బోపన్న తన కెరీర్‌లో తొలిసారి ఫ్రెంచ్‌ ఓపెన్‌ పురుషుల డబుల్స్‌ విభాగంలో సెమీ ఫైనల్లోకి ప్రవేశించాడు. క్వార్టర్‌ ఫైనల్లో బోపన్న(భారత్‌)- మిడిల్‌కూప్‌(నెదర్లాండ్స్‌) ద్వయం 4-6, 6-4, 7-6(10/3)తో సూపర్‌ ట్రై బ్రేక్‌లో లాయిడ్‌ గ్లాస్‌పూల్‌(బ్రిటన్‌)- హెలియోవారా(ఫిన్‌లాండ్‌) జోడీపై గెలిచింది.

ఈ విజయంతో 42 ఏళ్ల బోపన్న ఏడేళ్ల విరామం తర్వాత గ్రాండ్‌స్లామ్‌ టోర్నీలో సెమీస్‌కు అర్హత సాధించాడు. చివరసారి బోపన్న 2015లో వింబుల్డన్‌ టోర్నీలో సె​మీ ఫైనల్‌ చేరాడు.

The first men’s doubles semi-final is set!

🇸🇻🇳🇱Arevalo/Rojer 🆚 Bopanna/Middelkoop 🇮🇳🇳🇱#RolandGarros pic.twitter.com/66zNDLzmgZ