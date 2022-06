Bhuvneshwar Kumar: టీమిండియా పేసర్‌ భువనేశ్వర్‌ కుమార్‌ మరో అరుదైన రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన టీ20 సిరీస్‌లో మ్యాన్‌ ఆఫ్‌ ద సిరీస్‌గా ఎంపికైన భువీ.. తన 10 ఏళ్ల అంతర్జాతీయ కెరీర్‌లో నాలుగోసారి ఈ ఘనతను సాధించాడు. భారత క్రికెట్‌ చరిత్రలో మరే పేసర్‌ ఇన్నిసార్లు (4) ఈ అవార్డును గెలుచుకోలేదు. గతంలో జహీర్‌ ఖాన్‌, ఇషాంత్‌ శర్మలు మూడు సార్లు మ్యాన్‌ ఆఫ్‌ ద సిరీస్‌ అవార్డులు గెలుచుకోగా.. తాజాగా భువీ వారిద్దరినీ వెనక్కునెట్టి ఈ ఘనత సాధించిన తొలి భారత పేసర్‌గా రికార్డుల్లోకెక్కాడు.

For his impressive bowling performance against South Africa, @BhuviOfficial bags the Payer of the Series award. 👏👏#TeamIndia | #INDvSA | @Paytm pic.twitter.com/gcIuFS4J9y

— BCCI (@BCCI) June 19, 2022