Oppositions Meet Live Updates:

► రాష్ట్రపతి ఎన్నికల నేపథ్యంలో.. విపక్ష నేతలతో దీదీ నిర్వహిస్తున్నారు భేటీకి ఎంఐఎంకు ఆహ్వానం అందలేదు. దీనిపై ఒవైసీ స్పందించారు. ఒకవేళ ఆహ్వానం ఇచ్చినా.. ఆ భేటీకి వెళ్లేవాడిని కాదని చెప్పారాయన. ఇందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఒక కారణం. కాంగ్రెస్‌ను ఆహ్వానించారు కాబట్టే.. ఆ భేటీకి రామని చెప్పేవాళ్లం. మమతా పార్టీ టీఎంసీ ఇంతకు ముందు తమ పార్టీ(ఎంఐఎం) గురించి చాలా దారుణంగా మాట్లాడిందని... అలాంటప్పుడు ఆమె నిర్వహించే భేటీకి ఎలా హాజరవుతామని ఒవైసీ అన్నారు.

► రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిని ప్రకటించిన తర్వాతే తదుపరి నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఆప్‌ కన్వీనర్‌ కేజ్రీవాల్ భావిస్తున్నారు.

Delhi | Leaders of 17 parties- TMC, Congress, CPI, CPI(M), CPIML, RSP, Shiv Sena, NCP, RJD, SP, National Conference, PDP, JD(S), DMK, RLD, IUML and JMM - are participating in the Opposition leaders' meeting called by Mamata Banerjee ahead of Presidential election. pic.twitter.com/gSuvbE5ukz — ANI (@ANI) June 15, 2022

► కాంగ్రెస్‌, సీపీఐ, సీపీఎం, సీపీఎం-ఎల్‌, ఆర్‌ఎస్పీ, శివ సేన, ఎన్సీపీ, ఆర్జేడీ, ఎస్పీ, నేషనల్‌ కాన్ఫరెన్స్‌, పీడీపీ, జేడీ(ఎస్‌), డీఎంకే, ఆర్‌ఎల్డీ, ఐయూఎంఎల్‌, జేఎంఎం.. ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు.

#WATCH Opposition leaders' meeting called by TMC leader & West Bengal CM Mamata Banerjee ahead of Presidential poll, underway at Constitution Club of India in Delhi pic.twitter.com/BJjzUaIbig — ANI (@ANI) June 15, 2022

► రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి ఎంపిక, దేశంలోని పరిస్థితులు, కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలను ఐక్యంగా ఎదుర్కొనే అంశాలపై చర్చిస్తున్నాయి విపక్షాలు.

► రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో విపక్షాల తరపున అభ్యర్థిని నిలబెట్టేందుకు టీఎంసీ అధినేత్రి, వెస్ట్‌ బెంగాల్‌ సీఎం మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలో విపక్షాల సమావేశం జరుగుతోంది.

► ఢిల్లీ కాన్‌స్టిట్యూషన్‌ క్లబ్‌లో విపక్షాల భేటీ జరుగుతోంది.

► ఎనిమిది మంది ముఖ్యమంత్రులు ఈ భేటీకి హాజరుకాకపోవడం గమనార్హం.

► భేటీకి కాంగ్రెస్‌ తరుపున ఖర్గే, జైరాం రమేష్‌, అఖిలేష్‌ యాదవ్‌, సూర్జేవాలే, శరద్‌ పవార్‌ తదితరులు హాజరయ్యారు.

► శివసేన నుంచి ఎంపీ ప్రియాంక చతుర్వేది, సీపీఐ నుంచి డి. రాజా, నేషనల్‌ కాన్ఫరెన్స్‌ నుంచి ఒమర్‌ అబ్దుల్లా, ఆర్జేడీ నుంచి మనోజ్‌ ఝా, సీపీఎం నుంచి ఎలమరం కరీం హాజరయ్యారు.

► క్లబ్‌ బయటకు వచ్చి మరీ విపక్షాల నేతలను రిసీవ్‌ చేసుకున్నారు మమతా బెనర్జీ. పలు రాష్ట్రాల ముఖ్యమం‍త్రులతో సహా మొత్తం 19 మందికి ఆహ్వానం పంపారు దీదీ.

► మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలో వివపక్షాల సమావేశానికి.. కాంగ్రెస్‌తో కలిసి కూర్చోలేమంటూ టీఆర్‌ఎస్‌ ఈ భేటీకి దూరం కాగా, ఆప్‌, అకాళీదళ్‌, బీజేడీ సైతం మమతా బెనర్జీ విపక్షాల భేటీకి గైర్హాజరు అయ్యాయి.