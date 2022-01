న్యూఢిల్లీ: 73వ గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా కేంద్రం ప్రకటించిన పద్మ జాబితాల్లో కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత గులాం నబీ ఆజాద్ పేరు కూడా ఉంది. అయితే ఆయన పార్టీ సహచరుల నుంచి మిశ్రమ స్పందన వచ్చింది. ఈ మేరకు లోక్‌సభ ఎంపీ శశిథరూర్‌ మాత్రం అజాద్‌కు అభినందనులు తెలిపారు. అయితే కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నాయకుడు జైరాం రమేశ్‌ మాత్రం బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి బుద్ధదేవ్ భట్టాచార్జీ పద్మ అవార్డును తిరస్కరించారనే విషయనే ప్రస్తావిస్తూ ..అతను అజాద్‌గా ఉండాలనుకుంటున్నాడు గులాం అ‍వ్వాలను కోవట్లేదంటూ గులాం నబీ ఆజాద్ పై విరుచకుపడ్డారు.

అంతేకాదు మాజీ బ్యూరోక్రాట్ పీఎన్‌ హస్కర్ అవార్డును తిరస్కరించడం గురించి ఒక పుస్తకంలో వివరించిన భాగాన్ని కూడా ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. ఈ మేరకు 1973లో మన దేశంలోని అత్యంత శక్తివంతమైన ప్రభుత్వోద్యోగి హస్కర్‌ పీఎంఓ నుండి నిష్క్రమించినప్పుడు అతనికి పద్మవిభూషణ్‌ను అందజేస్తున్నట్లు పేర్కొంది. దీనికి హస్కర్‌ పుస్తకంలోని భాగానికి ఇది అ‍త్యత్తుమమైనది, అనుకరణ అర్హమైనది అనే క్యాప్షన్‌ జోడించి మరీ ట్వీట్‌ చేశారు. అయితే పద్మ అవార్డులను బహిరంగంగా తిరస్కరించడం చాలా అరుదు. ఎందుకంటే అవార్డు గ్రహీతలకు అవార్డు గురించి ముందుగానే తెలయజేయడమే కాక వారు అంగీకరించిన తర్వాత మాత్రమే జాబితాను ప్రకటిస్తారు.

అయితే పద్మభూషణ్‌పై నిర్ణయాన్ని మిస్టర్ భట్టాచార్జీ భార్యకు తెలియజేసినట్లు హోం మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. అయితే బుద్ధదేవ్ మాత్రం తనకు పద్మభూషణ్‌ గురించి ఏమి తెలియదని ఒకవేళ వారు పద్మభూషణ్ ఇచ్చినట్లయితే తిరస్కరిస్తున్నాను అని అన్నారు. ఏదిఏమైన ఈ అవార్డుల విషయమై కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో కాస్త గందరగోళ పరిస్థితి తలెత్తింది. కానీ రమేశ్‌ మాత్రం గాంధీ పార్టీకి విధేయతగా ఉన్నట్లు మాత్రం తెలుస్తోంది. మరో వైపు శశిథరూర్‌ మాత్రం ప్రతిపక్షం పార్టీ మరో పార్టీ నాయకుడి ప్రజా సేవలు గుర్తించి అవార్డు ప్రదానం చేయడం విశేషం అంటూ.. గులాం నబీ ఆజాద్‌కి అభినందనలు తెలపడం గమనార్హం. అయితే అజాద్‌ గతేడాది ఫిబ్రవరిలో రాజ్యసభ నుంచి పదవీ విరమణ చేసిన సమయంలో ప్రధాన మంత్రి చేత కన్నీళ్లే పెట్టించిన ఏకైక కాండ్రెస్‌వాది.

In Jan 1973, the most powerful civil servant of our country was told he was being offered the Padma Vibhushan on his leaving the PMO. Here is PN Haksar's response to it. It is a classic, and worthy of emulation. pic.twitter.com/H1JVTvTyxe

