న్యూఢిల్లీ: ఉత్తరప్రదేశ్‌లో బీజేపీ భారీ విజయం సాధించడం ఖాయమని ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపునకు ఒకరోజు ముందు కొత్త పోస్ట్ పోల్ సర్వే అంచనా వేసింది. పంజాబ్‌లో ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందని తెలిపింది. పంజాబ్, ఉత్తరాఖండ్‌లలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఘోర పరాజయం తప్పదని.. గోవాలో ఏ పార్టీకి పూర్తి మెజారిటీ రాదని వెల్లడించింది.

Lokniti- CSDS Post Poll Survey UP

AC 70 Locations 280

Sample size nearly 7000 (exact number awaited as some data yet to be added)

Vote Share Estimate

BJP+ 43%

SP+ 35%

BSP 15%

Cong 3%

Oth 4%

Big win for BJP

Margin of error 3%@LoknitiCSDS @csdsdelhi — Sanjay Kumar (@sanjaycsds) March 9, 2022

ఉత్తరప్రదేశ్‌లో బీజేపీ, దాని మిత్రపక్షాలు 43 శాతం ఓట్లను కైవసం చేసుకుంటాయని లోక్‌నీతి-సీఎస్‌డీఎస్ ఎగ్జిట్ పోల్ పేర్కొంది. బీజేపీకి ప్రధాన ప్రత్యర్థిగా ఉన్న సమాజ్‌వాదీ పార్టీ 35 శాతం ఓట్లను సాధిస్తుందని అంచనా వేసింది. బీఎస్‌పీ 15 శాతం, కాంగ్రెస్‌ 3 శాతం, ఇతరులు 4 శాతం ఓట్లు సంపాదిస్తారని తెలిపింది. తాము అంచనా వేసిన దానికి 3 శాతం అటుఇటుగా ఫలితాలు రావొచ్చని వెల్లడించింది.

Lokniti- CSDS Post Poll Survey findings PUNJAB

No of AC 45 Locations 180 all sampled randomly, Sample size 4668, voters sampled randomly from voters list

Vote share Estimate

AAP 40%

Cong 26%

SAD+20%

BJP+ 7%

Oth 7%

Big victory for AAP

Margin of error 4%@LoknitiCSDS @csdsdelhi — Sanjay Kumar (@sanjaycsds) March 9, 2022

పంజాబ్‌ ఎన్నికల్లో ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీకి 40 శాతం, కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి 29 శాతం, శిరోమణి అకాలీదళ్‌కు 20 శాతం, బీజేపీ, ఇతరులకు 7 శాతం చొప్పున ఓట్లు వస్తాయని లోక్‌నీతి-సీఎస్‌డీఎస్ ఎగ్జిట్ పోల్‌ అంచనా కట్టింది. తుది ఫలితాలు, ఎగ్జిట్‌పోల్‌కు మధ్య 4 శాతం వ్యత్యాసం ఉండొచ్చని తెలిపింది.

Finding from Lokniti-CSDS Post Poll survey UTTARAKHAND

No of AC 26 Locations 104, Sample size 2738, All sampled randomly

Estimated Vote Share

BJP 43%

Cong 38%

AAP 3%

BSP 4%

Oth 12%

Should give a comfortable majority to BJP

Margin of error 3%.@LoknitiCSDS @csdsdelhi — Sanjay Kumar (@sanjaycsds) March 9, 2022

ఉత్తరాఖండ్‌, గోవా రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ ముందంజలో ఉండే అవకాశముందని పేర్కొంది. కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి రెండో స్థానం దక్కనుందని లోక్‌నీతి-సీఎస్‌డీఎస్ ఎగ్జిట్ పోల్‌లో తేలిందని రాజకీయ విశ్లేషకుడు సంజయ్‌ కుమార్‌ ట్విటర్‌ ద్వారా వెల్లడించారు. ఏయే పార్టీలకు ఎన్ని సీట్లు వస్తాయనేది గురువారం(మార్చి 10న) తేలనుంది.