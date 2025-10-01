 75ఏళ్ల వ్యక్తితో 35ఏళ్ల మహిళ వివాహం.. మొదటి రాత్రికి ముందే.. | Uttar Pradesh Man Dies Day After Marrying Woman Half His Age | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

75ఏళ్ల వ్యక్తితో 35ఏళ్ల మహిళ వివాహం.. మొదటి రాత్రికి ముందే..

Oct 1 2025 8:03 AM | Updated on Oct 1 2025 8:03 AM

Uttar Pradesh Man Dies Day After Marrying Woman Half His Age

లక్నో: ఉత్తరప్రదేశ్‌లో విచిత్ర ఘటన చోటుచేసుకుంది. 75ఏళ్ల వ్యక్తితో 35ఏళ్ల మహిళకు వివాహం జరిపించారు.  తీరా పెళ్లి తర్వాత రోజే.. హనీమూన్‌కు ముందే సదరు వ్యక్తి మృతిచెందడం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆయన మృతిపై కుటుంబ సభ్యులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

వివరాల ప్రకారం.. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని జౌన్‌పూర్ జిల్లాలోని కుచ్‌ముచ్ గ్రామానికి చెందిన సంగ్రురామ్‌(75) భార్య గతేదాడి చనిపోయింది. వారికి పిల్లలు లేకపోవడంతో ఏడాది కాలంగా ఒంటరిగా ఉంటున్నాడు. అయితే, తనకు తోడు కోసం మరో వివాహం చేసుకోవాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. దీంతో, జలల్‌పూర్ ప్రాంతానికి చెందిన మన్బవతిని(35) వివాహం​ చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అయితే, ఆమెకు అప్పటికే వివాహం కాగా.. ముగ్గురు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. ఇద్దరి వివాహానికి కుటుంబ సభ్యులు ఒప్పుకోవడంతో సెప్టెంబర్‌ 29వ తేదీన వారికి వివాహం జరిగింది.

ఇక, ఈ జంట కోర్టులో వివాహాన్ని నమోదు చేసుకున్నారు. తరువాత స్థానిక ఆలయంలో సాంప్రదాయ ఆచారాల ప్రకారం వివాహం చేసుకున్నారు. అనంతరం, వధువు మన్భవతి మాట్లాడుతూ.. ఇద్దరం మాట్లాడుకున్న తర్వాతే పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకున్నాం. నా పిల్లలను పోషించే బాధ్యత సంగ్రురామ్‌ చూసుకుంటానని చెప్పారు. నన్ను ఇంటి బాధ్యతలు చూసుకోమన్నారు. తనకు ఉన్న ఆస్తిని కూడా పిల్లల పేరు మీదకు మారుస్తానని చెప్పినట్టు తెలిపారు.

ఇదిలా ఉండగా.. పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత వారిద్దరూ తమ ఇంటికి వెళ్లారు. మరుసటి రోజు ఉదయం నిద్రలేచే సరికి సంగ్రురామ్‌.. చనిపోయి ఉన్నాడు. దీంతో, స్థానికుల సాయంతో అతడికి ఆసుపత్రికి తరలించగా.. అతడు చనిపోయినట్టు వైద్యులు తెలిపారు. దీంతో, ఒక్కసారిగా మన్బవతిని షాక్‌కు గురైంది. అనంతరం, అతడికి అంత్యక్రియలు చేయాలని నిర్ణయించగా.. కుటుంబ సభ్యులు అడ్డుకున్నారు. సంగు మృతిపై తమకు అనుమానాలు ఉన్నాయని.. పోస్టుమార్టం చేయాలని అన్నారు. ఈ మేరకు పోలీసులను ఆశ్రయించగా.. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్టు తెలిపారు. ఇక, మొదటి రాత్రి ముందు రోజే సంగ్రురామ్‌ ఇలా మృతి చెందడం పట్ల స్థానికులు సైతం అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్‌ : శ్రీలంకపై భారత్‌ ఘనవిజయం (ఫొటోలు)
photo 2

జూబ్లీహిల్స్‌ పెద్దమ్మతల్లిని దర్శించుకున్న కేటీఆర్ దంపతులు (ఫొటోలు)
photo 3

ట్యాంక్‌బండ్‌పై వైభవంగా సద్దుల బతుకమ్మ ముగింపు ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 4

శ్రీ దుర్గాదేవి అలంకారం. .పోటెత్తిన భక్తజనం (ఫొటోలు)
photo 5

దసరా బొమ్మల కొలువు (ఫోటోలు)

Video

View all
Huge Earthquake Shakes Philippines 1
Video_icon

ఫిలిప్పీన్స్ లో భారీ భూకంపం.. 22 మందికి పైగా మృతి
Chandrababu Govt Planning To Divert NTR Stree Nidhi Funds 2
Video_icon

మహిళలకు బాబు మరో భారీ షాక్..
India Won The Match Against Sri Lanka 3
Video_icon

తొలి మ్యాచ్ లో శ్రీలంకపై భారత్ విజయం

Anchor Eshwar Sensational Fact about TDP Woman Leader Comment On Babu 4
Video_icon

Big Question: టీడీపీ ఫైర్ బ్రాండ్.. చెప్పిన సంచలన నిజం
Janasena MLA Bolisetty Srinivas Asking Bribe 5
Video_icon

లంచం కావాలి.. అందుకే ఎమ్మెల్యే అయ్యాను
Advertisement
 