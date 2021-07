వైరల్‌: కిక్‌ ఇచ్చాడు.. కుప్పకూలి పడ్డాడు!

చర్యకు ప్రతి చర్య అనేది సహజం. మనిషి చేసే ప్రతి పనికి ఫలితం అనుభవంచి తీరాల్సిందే అని పెద్దలు వూరికే అనలేదు. ఇక మనుషుల రకరకాలుగా ఉన్నట్లే.. వారి మనస్తత్వం కూడా అనేక విధాలుగా ఉంటుంది. తాజాగా ఓ వ్యక్తి చెట్టును తన్నుతున్న వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో తెగ వైరలవుతోంది. వీడియోలోని వ్యక్తి తన బలాన్ని చూపించుకోవాలనుకున్నాడేమో.. అదే పనిగా మొద్దుబారిన ఓ చెట్టును తన్నడం మొదలు పెట్టాడు. బలంగా తన్నుతున్నాడు గానీ.. బుద్దికి పని చెప్పినట్టు లేడు. ఇంకేముంది చెట్టు విరిగింది. కానీ మొద్దు వచ్చి తల పై పడింది. అంతే ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయాడు.

ఈ వీడియోను భారతీయ అటవీ అధికారి సుధా రామెన్‌ ‘‘మీరు చేసేది.. మీకు తిరిగి వస్తుంది. అది మంచైనా.. చెడైనా’’ అనే క్యాప్షన్‌తో సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేయగా.. 91 వేల మంది నెటిజన్లు వీక్షించారు. వందల మంది కామెంట్‌ చేస్తున్నారు. దీనిపై ఓ నెటిజన్‌ స్పందిస్తూ.. ‘‘కర్మ ఫలం అంటే ఇదే.. మనం ఏ చేస్తామో.. అది తిరిగి వస్తుంది.’’ అంటూ కామెంట్‌ చేశాడు. ఇక మరో నెటిజన్‌ స్పందిస్తూ.. ‘‘ గొప్పకు పోయాడు.. చివరకు పాఠం నేర్చుకున్నాడు.’’ అని రాసుకొచ్చారు. కాగా ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో మాత్రం తెలిరాలేదు. కానీ.. సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.



All that you do comes back to you - Good and Bad pic.twitter.com/kMHZGF3NLi

— Sudha Ramen 🇮🇳 (@SudhaRamenIFS) July 1, 2021