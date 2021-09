బంగ్లాదేశ్‌ సమాచార ప్రసార శాఖ మంత్రితో జైశంకర్‌ భేటీ

న్యూఢిల్లీ: భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్‌ జైశంకర్‌ భారత్‌ అధికారిక పర్యటనలో ఉన్న బంగ్లాదేశ్‌ సమాచార ప్రసార శాఖ మంత్రి హసన్‌ మహమూద్‌తో సమావేశమయ్యారు. ఈ సమావేశంలో ఇరు దేశాల ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై చర్చించినట్లు జైశంకర్‌ తెలిపారు. 'బంగ్లాదేశ్‌ సమాచార ప్రసార శాఖా మంత్రి హసన్‌ మహమూద్‌ని కలిసినందకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ ద్వైపాక్షిక సహకారం ఇరుదేశాల అభివృద్ధికి ఎంతగానో దోహదపడుతోంది' అంటూ జైశంకర్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. (చదవండి: ‘భారత్‌ సహాయాన్ని ఎప్పటికీ మరిచిపోలేం’)

Glad to meet Bangladesh Information and Broadcasting Minister, Hasan Mahmud.

Our bilateral cooperation is progressing steadily across all domains. Discussed media and public perceptions in that regard. pic.twitter.com/CfaKun1D0t

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 7, 2021