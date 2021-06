మంగళూరు: కోవిడ్‌ వ్యాక్సిన్‌ వేసుకుంటే శరీరానికి అయస్కాంత లక్షణాలు వస్తున్నాయనే వార్తలు దేశమంతట నుంచి వినిపిస్తున్నాయి. దక్షిణ భారతం మొదలు ఈశాన్య భారతం వరకు చాలా మంది ఒంటికి కరెన్సీ బిళ్లలు, చెమ్చాలు, ప్లేట్లు అంటించుకుని సోషల్‌ మీడియాలో వీడియోలు పోస్టు చేస్తున్నారు. గత వారం రోజులుగా ఈ తరహా వీడియోలో హల్‌చల్‌ చేస్తున్నాయి. దీంతో వ్యాక్సినేషన్‌పై మరోసారి అనుమాన మేఘాలు ముసురుకుంటున్నాయి.

పీఐబీ ఖండన

వ్యాక్సిన్‌ వేసుకుంటే ఆయస్కాంత శక్తి వస్తోందంటూ వైరల్‌ అవుతోన్న వీడియోలపై ప్రెస్‌ బ్యూరో ఆఫ్‌ ఇన్ఫర్మేషన్‌ స్పందించింది. కోవిడ్‌ వ్యాక్సిన్లలో కరోనా వైరస్‌తో పోరాడే ఔషధాలే తప్ప శరీరానికి అయస్కాంత లక్షణాలు ఇచ్చే మరేవీ లేవని స్పష్టం చేసింది. వ్యాక్సిన్లు వేసుకోవడానికి ముందుకు రావాలని కోరింది.

Several posts/videos claiming that #COVID19 #vaccines can make people magnetic are doing the rounds on social media. #PIBFactCheck:

✅COVID-19 vaccines do NOT make people magnetic and are completely SAFE

Register for #LargestVaccineDrive now and GET VACCINATED ‼️ pic.twitter.com/pqIFaq9Dyt

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 10, 2021