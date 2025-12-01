 సోనియా, రాహుల్‌పై కేసు | Delhi Police Fresh FIR against Rahul, Sonia in National Herald case | Sakshi
సోనియా, రాహుల్‌పై కేసు

Dec 1 2025 4:41 AM | Updated on Dec 1 2025 4:41 AM

Delhi Police Fresh FIR against Rahul, Sonia in National Herald case

న్యూఢిల్లీ: కాంగ్రెస్‌ పార్టీని చిరకాలంగా వెంటాడుతున్న నేషనల్‌ హెరాల్డ్‌ కేసులో మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితులైన కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అగ్ర నేతలు సోనియాగాం«దీ, రాహుల్‌పై ఢిల్లీ పోలీసులు ఆదివారం ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేశారు. ఈడీ ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఈ మేరకు చర్యలు తీసుకున్నారు. వారితో పాటు ఈ కేసులో సహ నిందితులైన కాంగ్రెస్‌ నేతలు సుమన్‌ దుబే, శామ్‌ పిట్రోడాతో పాటు యంగ్‌ ఇండియన్, అసోసియేటెడ్‌ జర్నల్స్, దాని ప్రమోటర్‌ సునీల్‌ భండారీ తదితరులపై ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు దాఖలయ్యాయి. 

వారిపై ఐపీసీ 120 బి (నేరపూరిత కుట్ర), 406 (నమ్మకద్రోహం), 403 (ఆస్తులు కాజేయడం), 420 (మోసం) సెక్షన్లు మోపారు. మనీ లాండరింగ్‌ నిరోధకచట్టంలోని 66(2) సెక్షన్‌ ప్రకారం దఖలు పడ్డ అధికారాలను ఉపయోగించుకుని ఎఫ్‌ఐఆర్‌ దాఖలు దిశగా ఈడీ చర్యలు తీసుకున్నట్టు విశ్వసనీయ వర్గాలు తెలిపాయి. ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదుపై కాంగ్రెస్, బీజేపీ పరస్పర దూషణలకు దిగాయి. బోగస్‌ కేసును అడ్డుపెట్టుకుని సోనియా, రాహుల్‌ను వేధించేందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్‌ షా చౌకబారు రాజకీయాలకు చేస్తున్నారంటూ కాంగ్రెస్‌ నేతలు జైరాం రమేశ్, అభిషేక్‌ సింఘ్వీ, ప్రమోద్‌ తివారీ తదితరులు మండిపడ్డారు. వారు ఎంతటి అభద్రతా భావంలో ఉన్నదీ దీన్నిబట్టి మరోసారి రుజువవుతోందన్నారు. వారి ఆరోపణలను బీజేపీ సీనియర్‌ నేత రవిశంకర్‌ ప్రసాద్‌ తోసిపుచ్చారు. 

