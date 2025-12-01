ఒక్క నెల.. 16,372 కోట్లు.. కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం వచ్చాక ఇదే అత్యధికం

గత అక్టోబర్లో ప్రభుత్వ ఖజానాకు రికార్డు స్థాయిలో పన్ను ఆదాయం
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇదే అత్యధికం...
గతంలోనూ ఈస్థాయిలో ఎప్పుడూ రాలేదంటున్న గణాంకాలు
ఎక్సైజ్తోపాటు కేంద్ర పన్నుల్లో వాటాలో భారీ పెరుగుదలే కారణం
ఏడు నెలల్లో రూ.1.45 లక్షల కోట్ల రాబడులు
సాక్షి, హైదరాబాద్: పన్ను ఆదాయంలో ఈ ఏడాది అక్టోబర్ నెల రికార్డు సృష్టించింది. ఆ నెలలో ఏకంగా రూ. 16 వేల కోట్లకు పైగా పన్ను ఆదాయం ప్రభుత్వ ఖజానాకు సమకూరింది. కంప్ట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ (కాగ్) 2025 అక్టోబర్కు విడుదల చేసిన గణాంకాల్లో ఈ మేరకు పేర్కొంది. ఇంత భారీ స్థాయిలో ఒకే నెలలో పన్ను ఆదాయం పెద్దఎత్తున రావడం ఇదే మొదటిసారి కావడం విశేషం. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటైన తర్వాత గతంలో ఎప్పుడూ ఈ స్థాయిలో పన్ను ఆదాయం రాలేదని ఆర్థిక శాఖ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇందుకు రెండు ప్రధాన కారణాలున్నాయని అంటున్నాయి. ప్రతి నెలా రూ.1,000 కోట్లకు పైగా ఎక్సైజ్ ఆదాయం వస్తుండగా, ఈ అక్టోబర్లో ఏకంగా రూ.3,675 కోట్లు వచ్చింది.
రాష్ట్రంలోని వైన్షాపులకు టెండర్లు పిలవడంతో వచి్చన దరఖాస్తుల రూపంలో రూ.2,845 కోట్లు రాగా, మద్యం విక్రయాల ద్వారా రూ.900 కోట్ల వరకు ఆదాయం వచి్చంది. దీనికితోడు ఈ నెలలో కేంద్ర పన్నుల్లో వాటా కూడా భారీ స్థాయిలోనే వచి్చంది. ఈ ఒక్క నెలలోనే రూ.3వేల కోట్లు దాటింది. దీంతో మొత్తం పన్ను ఆదాయం రూ. 16,372.42 కోట్లకు చేరిందని ఆర్థిక శాఖ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మిగిలిన పన్ను రాబడుల్లో ఎక్కడా తగ్గుదల లేకపోవడంతోనే ఇది సాధ్యమైందని అంటున్నాయి.
సగానికి పైగానే...
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వార్షిక బడ్జెట్ అంచనాల్లో సగానికి పైగా రాబడులు గత ఏడు నెలల కాలంలో వచ్చాయని కాగ్ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. రూ.2.83 లక్షల కోట్ల బడ్జెట్కు గాను అన్ని రాబడులు, అప్పులు కలిపి రూ.1,45 లక్షల కోట్ల మేరకు సమకూరాయని ఈ గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఇది బడ్జెట్ అంచనాల్లో 51 శాతం కావడం గమనార్హం. ఇందులో పన్ను ఆదాయం రూ. 88వేల కోట్లు కాగా, అప్పులు రూ.50వేల కోట్లు దాటాయి. ఒక్క అక్టోబర్ నెలలోనే ప్రభుత్వం రూ.5 వేల కోట్ల వరకు అప్పులు చేసింది. నవంబర్లో రూ.5 వేల కోట్లు తీసుకోగా, మరో రూ.6వేల కోట్లను డిసెంబర్ 2న బాండ్ల వేలం ద్వారా సమకూర్చుకోనుంది. ఈ నేపథ్యంలో డిసెంబర్ నెల ముగిసే సమయానికి అప్పుల పద్దు రూ. 60 వేల కోట్లు దాటే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.