ప్రజల ఆస్తి కాంగ్రెస్‌కు ఏటీఎం.. రాహుల్‌కు కేటీఆర్‌ బహిరంగ లేఖ

Dec 1 2025 1:40 AM | Updated on Dec 1 2025 1:40 AM

KTR Open Letter to rahul gandhi because of revanth reddy take some decisions

దీనికి ఒప్పుకోబోమని కేటీఆర్‌ వెల్లడి

హిల్ట్‌పి పేరిట కాంగ్రెస్‌  రూ.5 లక్షల కోట్ల భూ కుంభకోణం 

రాహుల్‌గాంధీ స్పందించకుంటే ఆయనకూ భాగస్వామ్యం ఉన్నట్లే 

రాహుల్‌కు బహిరంగ లేఖలో కేటీఆర్‌  

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: రూ.5 లక్షల కోట్ల విలువైన తెలంగాణ ప్రజల ఆస్తిని కాంగ్రెస్‌కు ఏటీఎంగా మారుస్తామంటే ఒప్పుకునేది లేదని బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సొంతానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర భవిష్యత్తును తాకట్టు పెడతామంటే ఒప్పుకునేది లేదని, ప్రజల తరఫున బీఆర్‌ఎస్‌ పోరాటం కొనసాగిస్తుందని చెప్పారు. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్‌ గాం«దీకి కేటీఆర్‌ ఆదివారం బహిరంగ లేఖ రాశారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ఇటీవల ప్రవేశపెట్టిన హైదరాబాద్‌ ఇండ్రస్టియల్‌ ల్యాండ్‌ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్‌ పాలసీ (హిల్ట్‌పి)ని భారత్‌లోని అతిపెద్ద భూ కుంభకోణాల్లో ఒకటిగా కేటీఆర్‌ అభివర్ణించారు. 

‘రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అక్రమాల గురించి కాంగ్రెస్‌ అధిష్టానానికి తెలుసా, లేకుంటే తెలిసీ మౌనంగా ఉందా?’అని తెలంగాణ ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారని కేటీఆర్‌ లేఖలో పేర్కొన్నారు. దీనివల్ల అత్యంత విలువైన ప్రభుత్వ భూములను ప్రైవేట్‌ సంస్థలు నామమాత్రపు ధరకే పూర్తిగా సొంతం చేసుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుందన్నారు. ఫలితంగా తెలంగాణ ప్రజలకు రూ. 5 లక్షల కోట్ల నష్టం వాటిల్లుతుందని చెప్పారు. హైదరాబాద్‌లోని కీలక క్లస్టర్‌లలో మునుపటి ప్రభుత్వాలు 9,300 ఎకరాల పారిశ్రామిక భూమిని పారిశ్రామిక వృద్ధి, ఉపాధి కల్పనకు కేటాయించాయని వివరించారు. అయితే, ప్రజలకు దక్కాల్సిన ఆస్తులను హిల్ట్‌పి కింద తక్కువ ఖర్చుతో ప్రైవేట్‌ వ్యక్తులకు అప్పగించి, లక్షల కోట్ల విలువైన భూమిని ప్రభుత్వం నామమాత్రపు ధరకు క్రమబద్ధీస్తుందని కేటీఆర్‌ ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్‌  ప్రభుత్వం తొందరపాటుతనం ఈ పాలసీలో దాగున్న రాజకీయ అవినీతిపై అనేక ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతోందన్నారు. 

రేవంత్‌ కుటుంబ సభ్యుల కోసమే... 
ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్‌ (ఓఆర్‌ఆర్‌) వెలుపలికి కాలుష్య పరిశ్రమలను తరలించాలని పైకి చెబుతున్నా.. లక్షల కోట్ల తెలంగాణ సంపదను దోచుకునేందుకు కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం పక్కా ప్లాన్‌ వేసిందని కేటీఆర్‌ ఆరోపించారు. అయితే, తరలించాలనుకునే పరిశ్రమలకు ప్రత్యామ్నాయ స్థలాలను ఈ విధానం గుర్తించలేదని చెప్పారు. ఈ భూముల బదిలీ వల్ల కలిగే పర్యావరణ ప్రభావాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోకపోవడం వంటి లోపాలు పాలసీలో ఉన్నాయని వివరించారు. 

దీనివల్ల నగరంలో కొత్త పారిశ్రామికాభివృద్ధికి బదులుగా, పాత పారిశ్రామిక యూనిట్ల స్థానంలో ఆకాశహర్మ్యాలు, వాణిజ్య సముదాయాలు పెరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. ‘ఈ విధానాన్ని కొద్దిమంది కాంగ్రెస్‌ నాయకులు, పలుకుబడి ఉన్న రియల్‌ ఎస్టేట్‌ గ్రూపులు, ముఖ్యమంత్రికి సన్నిహితంగా ఉన్న రియల్‌ ఎస్టేట్‌ వ్యాపారవేత్తలకు, కుటుంబంలోని వ్యక్తులకు ప్రయోజనం చేకూర్చేలా రూపొందించారు. తెలంగాణ ప్రజల నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయడానికే అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్‌ పెద్దలు తమ కోసం ఈ పాలసీని తెచ్చారు’అని కేటీఆర్‌ ఆరోపించారు.  

స్పందించకుంటే మీకూ భాగస్వామ్యం ఉన్నట్లే..: 
‘పెద్దఎత్తున జరుగుతున్న అక్రమాల గురించి ఇప్పటివరకు తెలియకుంటే కనీసం ఇప్పుడైనా తెలంగాణలో జరుగుతున్న రూ.5 లక్షల కోట్ల కుంభకోణాన్ని అడ్డుకోండి. మౌనంగా ఉంటే మీకు (రాహుల్‌ గాం«దీని ఉద్దేశించి), కాంగ్రెస్‌ పారీ్టకి భాగస్వామ్యం ఉందని, కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధిష్టానం అనుమతితోనే ఈ భూ కుంభకోణం జరుగుతున్నదని భావించాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పటికైనా స్పందించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న ఈ భారీ అవినీతికి అడ్డుకట్ట వేయాలి’అని కేటీఆర్‌ పేర్కొన్నారు.    

