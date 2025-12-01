 70 లక్షల ఎకరాలకు రైతుభరోసా ఎగ్గొట్టే కుట్ర | Harish Rao comments on Congress govt over Rythu Bharosa | Sakshi
70 లక్షల ఎకరాలకు రైతుభరోసా ఎగ్గొట్టే కుట్ర

Dec 1 2025 12:27 AM | Updated on Dec 1 2025 12:27 AM

Harish Rao comments on Congress govt over Rythu Bharosa

పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌ బలపర్చిన అభ్యర్థులను ఓడించండి  

గతేడాది కొన్న సన్నవడ్ల బోనస్‌ రూ.1,150 కోట్లు ఇవ్వలేదు  

మాజీ మంత్రి హరీశ్‌రావు  

నారాయణఖేడ్‌: రాష్ట్రంలో 70 లక్షల ఎకరాలకు రైతుభరోసా డబ్బులు ఎగ్గొట్టేందుకు కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం కుట్ర చేస్తోందని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌రావు ఆరోపించారు. పంటలు సాగుచేసిన భూములకే రైతుభరోసా డబ్బులు వేస్తామని వ్యవసాయశాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు చెప్పడం.. ఈ విషయాన్ని బలపరుస్తోందని ఆయన అన్నారు. ఆదివారం సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్‌కు వచ్చిన సందర్భంగా ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, బీఆర్‌ఎస్‌ ప్రభుత్వ హయాంలో కేసీఆర్‌ 11 పర్యాయాలు రైతుబంధు నిధులను రైతుల ఖాతాల్లో వేయగా, కరోనా సమయంలో కూడా ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా ఆపలేదన్నారు.

ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఎన్నికలప్పుడే రైతుభరోసా నిధులిస్తోందన్నారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు రేవంత్‌రెడ్డి మూడు పంటలకు రైతుబంధు వేయాలని డిమాండ్‌ చేశారని హరీశ్‌రావు గుర్తుచేశారు. గతేడాది కొన్న సన్నవడ్లకు సంబంధించిన బోనస్‌ రూ.1,150 కోట్లు ఇప్పటికీ చెల్లించలేదన్నారు. మక్కలు, సోయా కొని నెలగడుస్తున్నా చెల్లింపులు చేయలేదన్నారు. రైతులు పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌ బలపర్చిన సర్పంచ్‌ అభ్యర్థులను ఓడిస్తేనే రైతుభరోసా, బోనస్, పంటల బీమా వస్తాయన్నారు. డీసీఎంఎస్‌ చైర్మన్‌ శివకుమార్, మాజీ ఎమ్మెల్యే భూపాల్‌రెడ్డి తదితరులు ఆయన వెంట ఉన్నారు.

