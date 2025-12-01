 నేటి నుంచి సభా సమరం | Winter Session of Parliament to begin from 1st December 2025 | Sakshi
నేటి నుంచి సభా సమరం

Dec 1 2025 4:35 AM | Updated on Dec 1 2025 4:35 AM

Winter Session of Parliament to begin from 1st December 2025

డిసెంబర్‌ 19 వరకు శీతాకాల సమావేశాలు  

‘ఎస్‌ఐఆర్‌’పై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయడానికి సిద్ధమైన విపక్షాలు  

కీలక అంశాలను ప్రస్తావించాలని నిర్ణయం

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: పార్లమెంట్‌ శీతాకాల సమావేశాలు సోమవారం నుంచి ఆరంభం కానున్నాయి. డిసెంబర్‌ 19వ తేదీ వరకు మొత్తం 15 రోజులపాటు సమావేశాలు కొనసాగుతాయి. సోమవారం ఉదయం 11 గంటలకు ఉభయ సభల్లో సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఇటీవల మరణించిన ఎంపీలకు తొలుత సంతాపం తెలియజేస్తారు. అనంతరం సభా కార్యకలాపాలు మొదలవుతాయి. 

ఈసారి శీతాకాల సమావేశాలు వాడీవేడిగా జరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ఎన్నికల సంఘం చేపట్టిన ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(ఎస్‌ఐఆర్‌)ను ప్రతిపక్షాలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. దీనిపై పార్లమెంట్‌లో చర్చ చేపట్టాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నాయి. ఎస్‌ఐఆర్‌పై ప్రభుత్వాన్ని ఐక్యంగా నిలదీయడానికి విపక్షాలు సిద్ధమవుతున్నాయి. 

ఢిల్లీలో కారుబాంబు పేలుడు ఘటన నేపథ్యంలో దేశ భద్రతపై మోదీ సర్కార్‌ను ఇరుకున పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాయి. విదేశాంగ విధానం, ధరల పెరుగుదల, నిరుద్యోగం, నూతన లేబర్‌ కోడ్స్, బీజేపీయేతర పార్టీలు అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాలకు నిధులు ఇవ్వకపోవడం వంటి అంశాలతోపాటు ఇతర ప్రజా సమస్యలపై ప్రభుత్వాన్ని గట్టిగా నిలదీయాలని ప్రతిపక్షాలు భావిస్తున్నాయి. వందేమాతరం గీతానికి 150 ఏళ్లు పూర్తయిన నేపథ్యంలో పార్లమెంట్‌లో ఈ అంశంపై ప్రత్యేక చర్చ చేపట్టబోతున్నారు.  

పార్లమెంట్‌లో 14 బిల్లులు  
పార్లమెంట్‌ శీతాకాల సమావేశాల్లో 14 బిల్లులను ప్రవేశపెట్టాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. 

మణిపూర్‌ గూడ్స్‌ అండ్‌ సర్విసెస్‌ ట్యాక్స్‌(రెండో సవర) బిల్లు–2025, సెంట్రల్‌ ఎక్సైజ్‌(సవరణ) బిల్లు–2025, నేషనల్‌ సెక్యూరిటీ సెస్‌ బిల్లు–2025, పౌర అణు ఇంధన రంగంలో ప్రైవేట్‌ సంస్థలకు భాగస్వామ్యం కల్పించే బిల్లు, సెక్యూరిటీస్‌ మార్కెట్స్‌ కోడ్‌ బిల్లు–2025, ఉన్నత విద్యా కమిషన్‌ బిల్లు–2025ను జన్‌ విశ్వాస్‌(నిబంధనల సవరణ) బిల్లు, దివాళా, దివాళా కోడ్‌ (సవరణ) బిల్లు, పారదర్శకంగా భూసేకరణ కోసం జాతీయ రహదారుల(సవరణ) బిల్లు, కంపెనీల చట్టం సవరించడానికి కార్పొరేట్‌ చట్టాలు(సవరణ) బిల్లులు వంటివి ఉన్నాయి. 

ఇటీవల వివిధ పార్టీల అభ్యంతరాల తర్వాత, చండీగఢ్‌ కేంద్రపాలిత ప్రాంతానికి రాష్ట్రపతి నేరుగా నిబంధనలు జారీ చేసే అధికారం కల్పించే బిల్లును ప్రభుత్వం విరమించుకున్న విషయం తెలిసిందే.  

బీఏసీ భేటీలో గళమెత్తిన ప్రతిపక్షాలు  
లోక్‌సభ, రాజ్యసభ బిజినెస్‌ అడ్వైజరీ కమిటీ          (బీఏసీ) సమావేశాలు ఆదివారం నిర్వహించారు. పార్లమెంట్‌ శీతాకాల సమావేశాల మొదటి రోజైన సోమవారం రాజ్యసభలో ఓటరు జాబితా స్పెషల్‌ ఇంటెన్సివ్‌ రివిజన్‌(ఎస్‌ఐఆర్‌)పై స్వల్ప కాల చర్చ చేపట్టాలని బిజినెస్‌ అడ్వైజరీ కమిటీలోని ప్రతిపక్ష నేతలు డిమాండ్‌ చేశారు. రాజ్యసభ చైర్మన్‌ సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ అధ్యక్షతన ఆదివారం ఈ కమిటీ సమావేశమైంది. 

సభ సజావుగా సాగేందుకు సహకరిస్తామని చెప్పిన ప్రతిపక్ష నేతలు ఎస్‌ఐఆర్‌ అంశాన్ని ప్రస్తావించారు. సోమవారం మధ్యా హ్నం 2 గంటలకు ఎన్నికల సంస్కరణలపై చర్చ జరపాలని కోరారు. చర్చ జరపకుంటే, సభా కార్యకలాపాలకు కలిగే అంతరాయానికి ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని కూడా వారు స్పష్టం చేశారు. ఈ అంశానికి ఎన్నికల సంస్కరణలు లేదా ఎన్నికల ప్రక్రియలో మరింత పారదర్శకత వంటి పేరు పెట్టుకోవచ్చన్నారు. ఈ నెల 19వ తేదీ వరకు పార్లమెంట్‌ సమావేశాలు జరగనుండటం తెల్సిందే.  

