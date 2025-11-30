షాకింగ్ ఘటన.. ప్రియుడి మృతదేహాంతో పెళ్లి

ప్రేమ ఈరెండక్షరాల పదం కోసం ఎన్నో పోరాటాలు, త్యాగాలు చేయడం మనం సినిమాల్లో చూస్తుంటాం. అవన్నీ కల్పితాలే కదా నిజ జీవితంలో ఇలా ఎవరుంటారు అని అనుకుంటాం. అయితే సినిమాల సీన్లని తలదన్నే ఒక నిజమైన ప్రేమ దృశ్యం మహారాష్ట్రలో జరిగింది. కులాలు వేరని అబ్బాయిని, అమ్మాయి కుటుంబ సభ్యులు కొట్టి చంపారు. ప్రియుడి మృతి చెందినా అమ్మాయి వెనకడుగువేయలేదు అతని మృతదేహాంతో వివాహం చేసుకొని తమ ప్రేమకు మరణం లేదని నిరూపించింది.
మహారాష్ట్రకు నాందేడ్ కు చెందిన ఆంచల్ అనే అమ్మాయికి సాక్షమ్ టేట్ అనే అబ్బాయితో స్నేహం ఏర్పడింది. కొద్దికాలంలోనే ఆ స్నేహం కాస్త ప్రేమగా మారింది. ఆ విషయం వారి తెలియడంతో ఆంచల్ వాళ్ల ఇంట్లో ఈ విషయమై గొడవ జరిగింది. వారి కులాలు వేరే కావడంతో వారిని ప్రేమను అంగీకరించేది లేదని అమ్మాయి వాళ్ల కుటుంబసభ్యులు తేల్చిచెప్పారు. అంతేకాకుండా ఇంకో సారి అబ్బాయిని కలవడానికి వీలు లేదంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. అయినప్పటీకీ అబ్బాయి మీద ఉన్న ప్రేమతో తరచుగా సాక్షమ్ ని కలుస్తూ ఉండేది.
అయితే ఇటీవలే వీరిద్దరూ వివాహాం చేసుకొందామని నిశ్చయించుకున్నారు. ఆ విషయం ఇంట్లో తెలియడంతో గురువారం అమ్మాయి తండ్రితో పాటు వారి సోదరులు సక్షం టేట్ ని ఘోరంగా కొట్టారు. అనంతరం అతని తలపై రాయి వేసి చంపారు. తీవ్రంగా గాయాలవ్వడంతో టేట్ అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. దీంతో అతని కుటుంబసభ్యులు టేట్ అంత్యక్రియలు చేస్తున్నారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఆంచల్ అక్కడికి చేరుకుంది. తను పెళ్లి చేసుకొని నిండు నూరేళ్లు జీవించాల్సిన ప్రియుడి విగతజీవిగా పడి ఉండడం చూసి చలించిపోయింది..
తన ప్రియుడి మృతదేహాన్ని పట్టుకొని తీవ్రంగా విలపించిన ఆంచల్ అక్కడికక్కడే ఓ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. సాక్షమ్ బ్రతికి ఉండగా ఇద్దరం కలిసి జీవిద్దామనుకున్నామని అతడు మరణించినంత మాత్రానా తన నుంచి వేరు కాలేడని తన ప్రియుడి మృతదేహంతో వివాహం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది. వెంటనే తన ముఖానికి పసుపు రాసుకొని నుదుట సింధూరం ధరించి ప్రియుడి మృతదేహాంతో వివాహమాడింది. దీంతో అక్కడున్నవారంతా ఒక్కసారిగా నోరెళ్లబెట్టారు.
అంతేకాకుండా తనకు వివాహం అయింది గనుక తన మిగతా జీవితమంతా తన అత్తవారింట్లోనే ఉంటానని నిశ్చయించుకుంది. అనంతరం తను మాట్లాడుతూ" సాక్షమ్ మరణించినప్పటికీ మా ప్రేమ గెలిచింది. మా అన్నలు, తండ్రి ఓడిపోయారు" అని తీవ్రంగా రోదిస్తూ అంది. తన భర్తను చంపిన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. తన ప్రియుడిని కోల్పోయి ఆంచల్ రోదిస్తున్న తీరు అక్కడే ఉన్న పలువురిని కంటతడి పెట్టుకునేలా చేసింది. ఇటువంటి రోజుల్లో కూడా ఇంత నిజాయితీగా ప్రేమించేవారుంటారా అని ఆంచల్ త్యాగానికి అక్కడున్న వారంతా ఆశ్చర్యపోయారు.