 జర్మనీతో పీ–75ఐ సబ్‌మెరీన్‌ ఒప్పందానికి కేంద్రం ఓకే | Center clears decks for P-75I submarine deal with Germany | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జర్మనీతో పీ–75ఐ సబ్‌మెరీన్‌ ఒప్పందానికి కేంద్రం ఓకే

Aug 24 2025 5:27 AM | Updated on Aug 24 2025 5:27 AM

Center clears decks for P-75I submarine deal with Germany

న్యూఢిల్లీ: ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ప్రాజెక్ట్‌ 75 ఇండియా(పీ–75ఐ)కింద ఆరు అత్యాధునిక జలాంతర్గాములను సమకూర్చుకునేందుకు జర్మనీతో చర్చలు జరిపేందుకు రక్షణ శాఖకు అనుమతి మంజూరు చేసింది. జాతీయ భద్రతా విభాగం, రక్షణ శాఖ అధికారుల మధ్య జరిగిన భేటీ అనంతరం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు జర్మనీ సంస్థతో ఈ నెలాఖరులోనే చర్చలు మొదలయ్యే అవకాశా లున్నాయని సమాచారం. 

కొత్తగా సమకూర్చుకునే ఆరు సబ్‌మెరీన్లలో ఎయిర్‌ ఇండిపెండెంట్‌ పొపల్షన్‌(ఏఐపీ)వ్యవస్థలుంటాయి. దీనివల్ల ఈ జలాంతర్గాములు కనీసం మూడు వారాలపాటు నీటి అడుగునే ఉండే సామర్థ్యముంటుంది. జర్మనీ సంస్థతో సంప్రదింపులను 8 నెలల్లో పూర్తి చేసి, ఒప్పందం ప్రతిపాదనలను కేంద్రానికి పంపాలని రక్షణ శాఖ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. 

రక్షణ శాఖ, మజగావ్‌ డాక్‌ షిప్‌బిల్డర్స్‌ లిమిటెడ్‌(ఎండీఎల్‌)లు నిర్మించతలపెట్టిన తరువాతి తరం సబ్‌మెరీన్లకు ఏఐపీ సాంకేతికతే కీలకం. జర్మన్‌ సంస్థ నుంచి అందే ఈ సాంకేతికతతో దేశీయంగా సబ్‌మెరీన్లను డిజైన్‌ చేసుకుని, నిర్మించనున్నారు. ఇండో–పసిఫిక్‌ ప్రాంతంలో భారత వ్యూహాత్మక అవసరాల రీత్యా ఇటువంటి జలాంతర్గాముల అవసరం ఎంతో ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. వచ్చే పదేళ్లలో నేవీ నుంచి కనీసం పది పాతబడిన జలాంతర్గాములను విధుల నుంచి తప్పించే అవకాశముంది.   

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

కాబోయే మరదలితో రిబ్బన్‌ కట్‌ చేసిన సారా.. సచిన్‌ పుత్రికోత్సాహం (ఫొటోలు)
photo 2

పట్టుచీరలో చందమామలా.. అనసూయ కొత్త ఫొటోలు

photo 3

ఆఖరి శ్రావణ శుక్రవారం పూజ : నిండు గర్భిణి సోనియా ఆకుల (ఫొటోలు)
photo 4

తెలంగాణ : ప్రసిద్ద వెంకటేశ్వర ఆలయం రత్నాలయం.. తప్పక వెళ్లాల్సిందే (ఫొటోలు)
photo 5

ప్రభాస్ ఫస్ట్‌ హీరోయిన్‌ శ్రీదేవి విజయ్ కుమార్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Botsa Satyanarayana Dedline to Pawan Kalyan 1
Video_icon

స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణ కోసం కార్మికులతో కలిసి పోరాడుతాం: బొత్స
Default image
Video_icon

Nizamabad: ముగ్గురు చిన్నారుల పట్ల కర్కశంగా వ్యవహరించిన ఉపాధ్యాయుడు శంకర్
Tammineni Sitaram House Arrest Urea Problems In AP 3
Video_icon

తమ్మినేని సీతారాం హౌస్ అరెస్ట్... ఆముదాలవలసలో ఆందోళన
Sahasra Mother Demands Should Punish His Parents 4
Video_icon

Sahasra Mother: హత్య వెనుక బాలుడి తల్లిదండ్రుల పాత్ర..!
YS Jagan Sensational Tweet On AP Financial Situation 5
Video_icon

బాబు సర్కార్ అప్పులు.. కాగ్ నివేదికపై వైఎస్ జగన్ రియాక్షన్
Advertisement
 