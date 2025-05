భారత్‌ విజయం.. పాక్‌ నుంచి BSF జవాన్‌ విడుదల

సాక్షి, ఢిల్లీ: పాకిస్తాన్‌పై దౌత్యం విషయంలో భారత్‌ విజయం సాధించింది. ఎట్టకేలకు భారత బీఎస్‌ఎఫ్‌ జవాన్ పీకే షాను పాకిస్తాన్‌ విడుదల చేసింది. 20 రోజుల తర్వాత భారత జవాన్‌ను పాకిస్తాన్‌ విడిచిపెట్టింది. దీంతో, సదరు జవాన్‌ కుటుంబ సభ్యులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

వివరాల ప్రకారం.. బీఎస్‌ఎఫ్‌కు చెందిన భారత జవాన్‌ పూర్ణం కుమార్‌ షా అనుకోకుండా పాకిస్తాన్‌ భూభాగంలోకి ప్రవేశించారు. దీంతో, పీకే షాన్‌ పాక్‌ రేంజర్లు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఏప్రిల్‌ 23వ తేదీన ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. అనంతరం, దౌత్యపరంగా భారత్‌.. పాకిస్తాన్‌పై ఒత్తిడి తెచ్చింది. దీంతో, 20 రోజుల తర్వాత పీకే షాను.. ఈరోజు పాకిస్తాన్‌ విడుదల చేసింది. ఈ క్రమంలో బుధవారం ఉదయం అటారీ సరిహద్దుల వద్ద జవాన్‌ను భారత్‌కు అ‍ప్పగించింది.



Today BSF Jawan Purnam Kumar Shaw, who had been in the custody of Pakistan Rangers since 23 April 2025, was handed over to India: BSF



(Pic Source: BSF) pic.twitter.com/TVzagO0AhK

— ANI (@ANI) May 14, 2025