ప్రముఖ నటుడు, కమెడియన్‌ వివేక్‌ మృతి మరువకముందే తమిళ పరిశ్రమలో మరో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ప్రముఖ నిర్మాత, దర్శకుడు తమీరా(53) మంగళవారం కరోనాతో కన్నుముశారు. ఇటీవల కరోనా బారిన పడ్డ అయన చెన్నైలోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చిక్సిత పొందుతూ ఈ రోజు మృతి చెందినట్లు కుటుంబ సభ్యులు పేర్కొన్నారు.

20 రోజుల క్రితం కరోనా పాజిటివ్‌ నిర్ధారణ కావడంతో చికిత్స నిమిత్తం ఆయన చెన్నైలో ఓ ఆస్పత్రిలో చేరారు.అయితే వైద్యులు చికిత్స అందించినప్పటికి ఆయన ఆరోగ్యం రోజుకు రోజుకు మరింత క్షణించడంతో ఆస్పత్రిలోనే నేడు తుదిశ్వాస విడిచారు. దీంతో కోలీవుడ్‌కు చెందిన ప్రముఖ నటీనటులు ఆయన మృతిపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ఆయనకు సంతాపం తెలుపుతున్నారు.

Absolutely shocking to hear. Very sad. Life is becoming very short for many.

Director #Thamira is a fine gentleman & a good friend. Unable to accept these losses. #RIPThamira sir. You will be badly missed by us. Condolences to his family.

Take care friends. Be safe 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/Qx3V8e4tZV

