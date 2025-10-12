 సిద్ధు జొన్నలగడ్డ తెలుసు కదా ట్రైలర్‌.. రిలీజ్‌లో ట్విస్ట్‌! | Siddu Jonnalagadda Latest Movie Telusu Kada Trailer Postponed | Sakshi
Telusu Kada Trailer: సిద్ధు జొన్నలగడ్డ తెలుసు కదా ట్రైలర్‌.. రిలీజ్‌లో ట్విస్ట్‌!

Oct 12 2025 3:53 PM | Updated on Oct 12 2025 3:53 PM

Siddu Jonnalagadda Latest Movie Telusu Kada Trailer Postponed

టిల్లు హీరో సిద్ధు జొన్నలగడ్డ  నటించిన తాజా చిత్రం తెలుసు కదా (Telusu Kada). ఈ సినిమాతో కాస్ట్యూమ్‌ డిజైనర్‌ నీరజ కోన డైరెక్టర్‌గా ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. ఈ మూవీలో రాశీఖన్నా, శ్రీనిధి శెట్టి హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టీజీ విశ్వప్రసాద్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ చిత్రం దీపావళి కానుకగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

రిలీజ్ తేదీ దగ్గర పడడంతో ప్రమోషన్లతో బిజీగా ఉన్నారు మేకర్స్. ఈ  నేపథ్యంలోనే ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసేందుకు రెడీ అయిపోయారు. ఈనెల 12 వైజాగ్ ఈవెంట్‌లో విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. కానీ ఊహించని విధంగా ట్రైలర్ రిలీజ్‌ తేదీపై బిగ్‌ ట్విస్ట్ ఇచ్చారు. ఈ రోజు ట్రైలర్ రిలీజ్ చేయడం లేదని పోస్టర్‌ ద్వారా వెల్లడించారు. అక్టోబర్ 13న ఉదయం 11 గంటల 34 నిమిషాలకు ట్రైలర్ రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. దీంతో సిద్ధు ఫ్యాన్స్ కాస్తా డిస్సాపాయింట్ అవుతున్నారు. కాగా..  ఈ చిత్రం ఈ నెల 17న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

 

