Sarkaru Vaari Paata: మహేశ్‌ అభిమానులకు మహాశివరాత్రి కానుక

Mahesh Babu Movie Poster Out: మహా శివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా సూపర్‌ స్టార్‌ మహేశ్‌ బాబు అభిమానులకు అదిరిపోయే కానుకను అదించింది సర్కారువారి పాట చిత్ర యూనిట్‌. ఈ చిత్రం నుంచి కొత్త పోస్టర్‌ని విడుదల చేసింది. ఈ పోస్టర్‌లో మహేశ్‌ బాబు రౌడీలను కొడుతుంటే.. వాళ్లు గాల్లో ఎగిరిపడుతున్నారు.

ఈ పోస్టర్ చూసి పండగ చేసుకుంటున్నారు ఫ్యాన్స్. సినిమాలో యాక్షన్‌ డోస్‌ ఎక్కువగానే ఉందని పోస్టర్‌ చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది. పరశురామ్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో కీర్తి సురేష్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. మైత్రి మూవీ మేకర్స్, 14 రీల్స్ ప్లస్, జీఎంబి ఎంటర్ టైన్మెంట్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం మే 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

A demeanour so calm and a rage so destructive 💥

Team #SarkaruVaariPaata wishes everyone a Happy Shivaratri! #SVPOnMay12

Super🌟 @urstrulyMahesh @KeerthyOfficial @ParasuramPetla @MusicThaman @14ReelsPlus @GMBents @saregamasouth pic.twitter.com/2OJMKt3v5C

