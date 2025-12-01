 నేడు సమంత పెళ్లి? రాజ్‌ మాజీ భార్య పోస్ట్‌ వైరల్‌ | Samantha Ruth Prabhu Wedding News with Raj Nidimoru went Viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రియుడిని పెళ్లాడనున్న సామ్‌? బరి తెగించారంటూ ఆమె పోస్ట్‌!

Dec 1 2025 9:39 AM | Updated on Dec 1 2025 9:57 AM

Samantha Ruth Prabhu Wedding News with Raj Nidimoru went Viral

హీరోయిన్‌ సమంత, బాలీవుడ్‌ దర్శకుడు రాజ్‌ నిడిమోరు కొంతకాలంగా ప్రేమలో మునిగి తేలుతున్నారు. వీళ్లిద్దరూ ఆ బంధాన్ని మూడు ముళ్ల బంధంగా మల్చుకోవాలని భావిస్తున్నారట! నేడు (డిసెంబర్‌ 1న) కోయంబత్తూరులోని ఈశా యోగా సెంటర్‌లో ఈ లవ్‌ బర్డ్స్‌ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారంటూ సోషల్‌ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ క్రమంలో రాజ్‌ నిడిమోరు మాజీ భార్య శ్యామలిదే పెట్టిన పోస్ట్‌ ఒకటి నెట్టింట వైరలవుతోంది. బరి తెగించిన వ్యక్తులు దానికి తగినట్లుగానే వ్యవహరిస్తారు అని రాసుకొచ్చింది.

అందుకే అక్కడ!
కాగా సమంత.. సమయం దొరికితే చాలు ఈషా ఫౌండేషన్‌కు వెళ్తుంది. ఆధ్యాత్మిక గురువు సద్గురు జగ్గీ వాసుదేవ్‌ నిర్వహించే కార్యక్రమాల్లో తరచూ పాల్గొంటుంది. ఆ ప్రదేశానికి ఎంతో ప్రాధాన్యతనిచ్చే సామ్‌.. తన పెళ్లి కూడా అక్కడే చేసుకోవాలనుకుంటుందని ప్రచారం జరుగుతోంది. మరి ఇదెంతవరకు నిజమన్నది తెలియాల్సి ఉంది

పెళ్లి- విడాకులు
రాజ్‌ నిడిమోరు (Raj Nidimoru)- శ్యామలిదే 2015లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. కొంతకాలం తర్వాత దంపతుల మధ్య సమస్యలు రావడంతో 2022లో విడాకులు తీసుకున్నారు. మరోవైపు సమంత (Samantha Ruth Prabhu)- నాగచైతన్య ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. 2017 అక్టోబర్‌లో వీరి వివాహం జరిగింది. మొదట్లో ఎంతో అన్యోన్యంగా ఉన్న ఈ జంట సడన్‌గా విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించి అభిమానులకు షాకిచ్చారు. 2021 అక్టోబర్‌లో చైసామ్‌ విడాకులు తీసుకున్నారు.

చదవండి: బిగ్‌బాస్‌ 9: తనూజను ఎత్తుకుంటే నీకేంటి సమస్య? ఏడ్చిన దివ్య

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆకర్షిస్తున్న మంకడా డియాన్‌ జలపాతం..పర్యాటకుల సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

గజగజ వణుకుతున్న హైదరాబాద్ (ఫొటోలు)
photo 3

హీరోయిన్ నివేదా థామస్ బ్రదర్ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

తెలుగు స్టార్ హీరోలంతా కలిసి పార్టీ చేసుకుంటే? (ఫొటోలు)
photo 5

ఫ్యామిలీతో కరీబియన్ ట్రిప్‌ ఎంజాయ్ చేస్తోన్న లయ (ఫొటోలు)

Video

View all
Garam Garam Varthalu Drunker Stuck In Tiger Bone 1
Video_icon

పులి బోనులో తాగుబోతు

Chandrababu Govt Pushes Students And Colleges Into Crisis 2
Video_icon

ఫీజు బకాయిల రికార్డ్.. రాష్ట్ర చరిత్ర లో ఇదే..!

Teacher Brutally Beat Students In Jawahar Navodaya Vidyalaya 3
Video_icon

హాస్టల్ లో బయట నుంచి బిర్యానీ తెచ్చుకుని తిన్నారని దారుణంగా కొట్టిన టీచర్లు
Garam Garam Varthalu Family Kerala Trip 4
Video_icon

ఫ్యామిలీ ట్రిప్ కోసం కేరళకు వెళ్తే చివరికి..
Dulipalla Incident In Palnadu District 5
Video_icon

అక్క కళ్ళలో కన్నీళ్లు చూడలేక..
Advertisement
 