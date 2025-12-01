 హీరో అనే పదం డ్రగ్‌ కంటే ప్రమాదకరం | lawyer and sociologist madasu bhanu prasad comments Telugu Heros | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హీరో అనే పదం డ్రగ్‌ కంటే ప్రమాదకరం

Dec 1 2025 8:19 AM | Updated on Dec 1 2025 8:19 AM

lawyer and sociologist madasu bhanu prasad comments Telugu Heros

పల్నాడు జిల్లా: హీరో అనే పదం డ్రగ్‌ కంటే ప్రమాదకరంగా మారిందని, ఈ పదం వాడకుండా  చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు లేఖ రాసినట్లు న్యాయవాది, సామాజికవేత్త  మాదాసు భానుప్రసాద్‌ తెలిపారు. ఆదివారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ హీరో ఆరాధన వల్ల బాల్యదశ నుంచి యువత భవిష్యత్తుకు నష్టం వాటిల్లుతోందని చెప్పారు. సినిమాలో నటించేవారిని హీరోకు బదులుగా లీడ్‌ యాక్టర్, లీడ్‌ యా   ్రక్టెస్‌ అని సంబోధించాలని కోరారు. విద్యార్థులు హైసూ్కల్‌ స్థాయి నుంచే హీరో పాత్రధారులను ఆరాధ్యులుగా భావిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.

 దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించే సైనికుల కంటే, దేశానికి అన్నం పెట్టే రైతన్నల కన్నా, జీవితాన్ని ఇచ్చిన తల్లిదండ్రుల కంటే హీరోలను గొప్పవాళ్లుగా భావిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నటులు రూ.200 కోట్లు, రూ.300 కోట్లు రెమ్యూనరేషన్‌ తీసుకుకోవడం వల్ల సినిమా ఖర్చు పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. రూ.10 మొక్కజొన్న పేలాలకు వందలు వసూలు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడటం బాధాకరమన్నారు. ఈ విషయాలను పరిశీలించి ప్రభుత్వం  దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టి, ఎమ్మార్పీ ధరలకే సినిమా క్యాంటీన్లలో విక్రయాలు చేసేలా చర్యలు చేపట్టాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో హరిప్రసాద్, మురుకొండ వెంకట్రావు, వెంకటేశ్వరరెడ్డి, అడపా రవి పాల్గొన్నారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గజగజ వణుకుతున్న హైదరాబాద్ (ఫొటోలు)
photo 2

హీరోయిన్ నివేదా థామస్ బ్రదర్ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

తెలుగు స్టార్ హీరోలంతా కలిసి పార్టీ చేసుకుంటే? (ఫొటోలు)
photo 4

ఫ్యామిలీతో కరీబియన్ ట్రిప్‌ ఎంజాయ్ చేస్తోన్న లయ (ఫొటోలు)
photo 5

మేకప్ లేకుండా ఉదయాన్నే ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ (ఫొటోలు)

Video

View all
Chandrababu Govt Pushes Students And Colleges Into Crisis 1
Video_icon

ఫీజు బకాయిల రికార్డ్.. రాష్ట్ర చరిత్ర లో ఇదే..!

Teacher Brutally Beat Students In Jawahar Navodaya Vidyalaya 2
Video_icon

హాస్టల్ లో బయట నుంచి బిర్యానీ తెచ్చుకుని తిన్నారని దారుణంగా కొట్టిన టీచర్లు
Garam Garam Varthalu Family Kerala Trip 3
Video_icon

ఫ్యామిలీ ట్రిప్ కోసం కేరళకు వెళ్తే చివరికి..
Dulipalla Incident In Palnadu District 4
Video_icon

అక్క కళ్ళలో కన్నీళ్లు చూడలేక..
India Vs South Africa ODI Match Highlights 5
Video_icon

రాంచీ వన్డేలో దుమ్ములేపిన భారత్
Advertisement
 