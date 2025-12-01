ఎన్టీఆర్ ‘డ్రాగన్’ సినిమాలో అనిల్ కపూర్ భాగమయ్యారా? అంటే అవుననే సమాధానమే ఫిల్మ్నగర్ సర్కిల్స్లో వినిపిస్తోంది. ఎన్టీఆర్ హీరోగా ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో ఓ పీరియాడికల్ యాక్షన్ డ్రామా చిత్రం ‘డ్రాగన్’ (వర్కింగ్ టైటిల్) రూపొందుతున్న సంగతి తెలిసిందే.
ఈ చిత్రంలో రుక్మిణీ వసంత్ హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే... బాలీవుడ్ నటుడు అనిల్ కపూర్ ఈ చిత్రంలో ఓ కీలకపాత్ర చేసేందుకు అంగీకరించారనే టాక్ తెరపైకి వచ్చింది. త్వరలోనే ఆయన ఈ సినిమా చిత్రీకరణలోపాల్గొంటారట. నందమూరి కల్యాణ్రామ్, నవీన్ ఎర్నేని, వై. రవిశంకర్, కె. హరికృష్ణ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం వచ్చే ఏడాది రిలీజ్ కానుంది.