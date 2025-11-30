బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 నుంచి 12వ వారంలో దివ్య నిఖిత ఎలిమినేట్ అయింది. సెప్టెంబర్ 25న నాల్గవ వారంలో వైల్డ్ కార్డ్గా హౌస్లోకి ఆమె ఎంట్రీ ఇచ్చింది. సుమారు 65రోజుల పాటు హౌస్లో దివ్య కొనసాగింది. వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన వారిలో ఎక్కువరోజుల గేమ్లో కొనసాగిన కంటెస్టెంట్గా ఆమె రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది. అయితే, బిగ్బాస్ నుంచి దివ్య భారీగానే రెమ్యునరేషన్ అందుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
సెప్టెంబర్ 12న వైల్డ్ కార్డ్గా దివ్య నిఖిత బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి వచ్చింది. అయితే, ఆమెకు వారానికి రూ.1.7 లక్షల మేరకు రెమ్యునరేషన్ ఇచ్చినట్లు సమాచారం. ఈ లెక్కన 9వారాలకు గానూ రూ. 15 లక్షల మేరకు సంపాదించినట్లు తెలుస్తోంది. సోషల్మీడియా ఇన్ఫ్లూయెన్సర్గా తన ఇన్స్టా పేజీలో సినిమా రివ్యూలు కూడా చెబుతూ ఉంటుంది. అలా ఆమెకు మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఏదేమైనా చాలా స్ట్రాంగ్గానే బిగ్బాస్లో దివ్య తన మార్క్ చూపింది.
ఈ వారం అన్అఫీషియల్ పోల్స్ ప్రకారం తనూజ, కల్యాణ్ ఎక్కువగా ఓట్లు తెచ్చుకున్నారు. వారిద్దరిలో ఒకరు టైటిల్ గెలవడం దాదాపు ఖాయం అయిపోయింది. అయితే, దివ్య, సుమన్ అతి తక్కువ ఓట్లతో లాస్ట్ వరకు ఎలిమినేషన్లో నిలిచారు. ఫైనల్గా దివ్యకు తక్కువ ఓట్లు రావడంతో ఆమె ఎలిమినేషన్ కావడం జరిగింది.