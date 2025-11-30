అటు బుల్లితెరపై, ఇటు వెండితెరపై క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా రాణిస్తోంది మాధవి. మిర్చి సినిమాతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈమె ఇటీవల సీరియల్స్లోనే ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. సినిమా అవకాశాలు పెద్దగా రావడం లేదని, వచ్చినా కమిట్మెంట్ అడుగుతున్నారని వాపోయింది. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన జర్నీ గురించి మాట్లాడింది.
లావుగా ఉన్నానని..
'అన్నీ ఉన్నా ఆఫర్స్ రావటంలేదు. ఆడిషన్స్కు వెళ్తేనేమో మీరా మాధవిగారు.. మీరు తెలుసు అనేస్తారు. సీరియల్స్లో అయితే డిమాండ్ ఉంది. సినిమాల్లోనే.. పిలుస్తున్నారు కానీ ఫైనల్ చేయడం లేదు. కొన్నిసార్లు లావుగా ఉన్నానని రిజెక్ట్ చేస్తారు. ఆడవారికి ఒక వయసు దాటాక హార్మోన్ల సమస్యలు వస్తాయి.. లావైపోతాం. దానికి మనమేం చేయలేం.. మరి వీళ్లంతా నేను సన్నగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేశారో..?
ఇంటికి వచ్చి మరీ..
12 ఏళ్ల క్రితం ఒక దర్శకుడు ఫోన్ చేశాడు. తనింకా ఆఫీస్ పెట్టలేదని, ఇంటికొచ్చి మాట్లాడతానన్నాడు. నేను ఉత్సాహంతో సరే, రండి సర్ అన్నాను. అప్పుడు ఇంట్లో అమ్మ, నేను, పనిమనిషి ఉన్నాం. ఆయన వచ్చాక నన్నోసారి నడవమన్నారు. ఆడిషన్ చేస్తున్నారేమోనని నడిచి చూపించాను. అప్పుడు డ్రెస్లో ఉండేసరికి చీర కట్టుకుని రమ్మన్నాడు. సరే అని చీర కట్టుకుని రెడీ అయి ముందు నిల్చున్నాను.
చెప్పు తీసుకుని కొడతా..
ఆయన నన్ను ఎగాదిగా చూసి కాస్త నీ నడుము చూపించు అన్నాడు. వెంటనే కోపంతో నువ్వు లేరా.. చెప్పు తీసుకుని కొడతా, బయటకు పో అని గెంటేశాను. ఒకవేళ ఆయన తలుపేసి ఏమైనా చేసుంటే నా పరిస్థితి ఏంటి? అని నిలువెల్లా వణికిపోయాను. మరో సంఘటన.. 100% లవ్ సినిమా చేశాక నాకో ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. ప్రకాశ్రాజ్ పక్కన భార్య పాత్ర.. ఐదుగురితో కాంప్రమైజ్ కావాలి అని అడిగారు.
ఆ టైప్ కాదన్నాను
100% లవ్లో కూడా కాంప్రమైజ్ ఇచ్చారని మాకు తెలిసింది అన్నాడు. అలాంటిదేమీ లేదు, కావాలంటే వాళ్లను అడగండి అని చెప్పాను. అలాంటి మార్గం ఎంచుకుంటే అదే పని చేసుకునేదాన్ని.. నేనలా కాదు, సారీ అని చెప్పాను. మంచి అవకాశం అని బలవంతం చేశారు, కానీ నేను వదిలేసుకున్నాను అని చెప్పుకొచ్చింది. మాధవి (Mirchi Madhavi) చివరగా గుప్పెడంత మనసు సీరియల్లో మెప్పించింది. ప్రస్తుతం గోపీచంద్ సినిమాతో పాటు ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్ చేస్తోంది
