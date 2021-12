Ram Gopal Varma Shocking Comments On Pushpa Trailer: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్‌, క్రియేటివ్‌ డైరెక్టర్‌ సుకుమార్‌ కాంబినేషనల్‌లో పదేళ్ల తర్వాత వస్తున్న చిత్రం 'పుష్ప: ది రైజ్‌'. పాన్‌ ఇండియాగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్నారు అభిమానులు. ఇప్పటికే విడుదలైన పాటలు, పాత్రల ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్లు, మేకింగ్ వీడియో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నాయి. తాజాగా సినిమా ట్రైలర్‌ను ఊరించి ఊరించి సోమవారం (డిసెంబర్‌ 6) విడుదల చేశారు. ఈ ట్రైలర్‌ జనాలను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

ఇందులో అల్లు అర్జున్‌ మాస్‌ గెటప్‌కు ఫ్యాన్స్‌ ఫిదా అయిపోతున్నారు. ఈ ట్రైలర్‌పై పలువురు సెలబ్రిటీలు తమదైన స్టైల్‌లో స్పందిస్తున్నారు. అలాగే సంచలన దర్శకుడు రామ్‌ గోపాల్‌ వర్మ పుష్ప ట్రైలర్‌పై తనదైన శైలిలో స్పందించాడు. ఈ సందర్భంగా ఆయన పలువురు స్టార్‌ హీరోలపై షాకింగ్‌ కామెంట్స్‌ చేశాడు. ‘ఏమాత్రం భ‌య‌ప‌డ‌కుండ ఇలాంటి రియలిస్టిక్ పాత్ర‌లో న‌టించిన అల్లు అర్జున్‌ మాత్రమే సూపర్‌ స్టార్‌. పవన్ కల్యాణ్‌, చిరంజీవి, రజినీకాంత్, మహేశ్‌ బాబుతో పాటు మిగతా స్టార్‌ హీరోలు ఇలాంటి పాత్రలు చేయగలరా? “పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ కాదు.. ఫైర్’ అంటూ వర్మ ట్వీట్‌ చేశాడు.

ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ట్రైల‌ర్‌లో పుష్ప రాజ్‌గా తగ్గేదేలే అని బన్నీ చెప్పిన తీరుకు అంద‌రు ఫిదా అవుతున్నారు. ఈ ప్రపంచం నీకు గన్ను ఇచ్చింది.. నాకు గొడ్డలి ఇచ్చింది.. ఎవరి యుద్దం వారిదే అంటూ బన్నీ చెప్పిన డైలాగ్స్ ట్రైలర్‌లో స్పెషల్‌ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచింది. ఈ క్రమంలో సోషల్‌ మీడియాలో ప్రస్తుతం పుష్ప ట్రైలర్‌ దూసుకుపోతోంది. 24 గంటల్లోపే ఈ ట్రైలర్‌ 13 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్‌ను సొంతం చేసుకుంది.

. @alluarjun is the only SUPER STAR who is unafraid of just playing a REALISTIC character and I dare @PawanKalyan @urstrulyMahesh @KChiruTweets @rajinikanth and all other extras to do it ..PUSHPA is not FLOWER ..it’s FIRE https://t.co/bLIdlsG89Y

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) December 6, 2021