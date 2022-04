Nani Apologizes for His Statement on Kannada Audience: నేచురల్‌ స్టార్‌ నాని హీరోగా, మలయాళ బ్యూటీ నజ్రియా నజీమ్‌ హీరోయిన్‌గా నటించిన తాజా చిత్రం ‘అంటే సుందరానికి..’ వివేక్‌ ఆత్రేయ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ బ్యానర్‌పై నవీన్‌ యెర్నేని, వై.రవిశంకర్‌లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఫ్యామిలీ అండ్‌ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కిన ఈ మూవీ జూన్‌ 10న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో బుధవారం మూవీ టీజర్‌ను విడుదల చేశారు మేకర్స్‌. అయితే ఈ మూవీ దక్షిణాది భాషల్లో మాత్రమే రిలీజ్‌ అవుతుండగా కన్నడ వెర్షన్‌లో మాత్రం డబ్‌ కాలేదు.

ఈ నేపథ్యంలో బుధవారం మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌ వేడుకలో నాని దీనిపై స్పందించాడు. ఈ సందర్భంగా నాని చేసిన కామెంట్స్‌పై కన్నడ ప్రేక్షకులు హర్ట్‌ అయినట్లు కనిపిస్తోంది. దీంతో నాని కన్నడ ఆడియన్స్‌కు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా క్షమాపణలు చెప్పాడు. అసలు ఏం జరిగిందంటే.. అంటే సుందరాకి టీజర్‌ ఈవెంట్‌లో ఈ మూవీ కన్నడ డబ్బింగ్‌ వెర్షన్‌ అంశంపై నాని మాట్లాడాడు. ‘ఈ చిత్రాన్ని కన్నడ ప్రేక్షకులు తెలుగులోనే చూస్తారు. అందుకే కన్నడలో మా మూవీని డబ్ చేయడం లేదు. ఎందుకంటే చాలా మంది కన్నడ ప్రజలు తెలుగు అర్థం చేసుకుంటారు. తెలుగు చిత్రాలను తెలుగులోనే చూసేందుకు వారు ఇష్టపడతారు. కానీ మిగతా వాళ్లకు మాత్రం వాళ్ళ భాషల్లో సినిమాను విడుదల చేస్తేనే అర్థమౌవుతుంది’ అని అన్నాడు.

All I was expressing was my gratitude for how a lot of my films or other telugu films Wer appreciated by our Kannada family there even when there was no dubbing version available. A particular answer in a press meet comes with context. Social media takes the context out.

— Nani (@NameisNani) April 20, 2022