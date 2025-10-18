 మాంచెస్టర్ సిటీని కుదిపేసిన 'అతడు'.. దటీజ్‌ మహేశ్ బాబు | Manchester City Football Team Share Mahesh Babu Athadu Movie BGM | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మాంచెస్టర్ సిటీని కుదిపేసిన 'అతడు'.. దటీజ్‌ మహేశ్ బాబు

Oct 18 2025 6:38 PM | Updated on Oct 18 2025 6:56 PM

Manchester City Football Team Share Mahesh Babu Athadu Movie BGM

పశ్చిమ ఆఫ్రికాలోని ఐవోరియన్ దేశానికి చెందిన ఫుట్‌బాల్‌ ఆటగాడు 'యాయా టౌరే' నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాడు.  అందుకు ప్రధాన కారణం మహేష్‌ బాబు అతడు సినిమానే కావడం విశేషం.  వివిధ మ్యాచ్‌లలో ఆయన చేసిన గోల్స్‌ ఒక వీడియోగా క్రియేట్‌ చేసి దానికి అతడు సినిమా బిజీఎమ్‌ను జోడించారు. ఆపై ఆడు మగాడ్రా బుజ్జి అంటూ తనికెళ్ల భరణి చెప్పే ఎలివేషన్‌ డైలాగ్స్‌ను కూడా మిక్స్‌ చేశారు. అయితే, ఆ వీడియోను చిన్నాచితక పేజీ షేర్‌ చేయలేదు.  ప్ర‌పంచంలోనే అత్యుత్త‌మ ఫుట్‌బాల్ జ‌ట్టు మాంచెస్టర్ సిటీ (ఇంగ్లాండ్‌) తన  ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పంచుకుంది. 'పెను తుఫాను తలొంచి చూసే… తొలి నిప్పు కణం అతడే ' అంటూ తెలుగు డైలాగ్‌ను కూడా షేర్‌ చేసింది.  56 మిలియన్ల ఫాలోవర్స్‌ ఉన్న ఆ పేజీలో ఒక తెలుగు సినిమాకు చెందిన బీజీఎమ్‌తో పాటు అతడు సినిమాలో తనికెళ్ల భరణి చెప్పిన డైలాగ్స్‌ చేర్చడం విశేషం.

ప్ర‌పంచంలోని అత్యుత్త‌మ ఫుట్‌బాల్ జ‌ట్టుగా పేరుగాంచిన మాంచెస్టర్ సిటీ(Manchester City).. ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌కమైన ఫిఫా క్ల‌బ్ వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్(FIFA Club World Cup)- 2023 చాంపియ‌న్‌గా నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఈ టీమ్‌కు చెందిన సోషల్‌మీడియా పేజీలో టాలీవుడ్‌ ప్రిన్స్‌ మహేశ్‌ బాబు సినిమాకు సంబంధించిన డైలాగ్స్‌ను పంచుకోవడం గొప్ప విషయం. ఇప్పటికే ఆ వీడియో  ఒక మిలియన్‌ వ్యూస్‌ చేరుకుంది.

మాంచెస్టర్ సిటీ షేర్‌ చేసిన వీడియోలో యాయా టౌరే కొడుతున్న గోల్స్‌కు తనికెళ్ల భరణి డైలాగ్స్‌ జత కావడంతో ట్రెండ్‌ అవుతుంది. యాయా టౌరే ప్రస్తుతం సౌదీ అరేబియా జాతీయ జట్టుకు అసిస్టెంట్ కోచ్‌గా ఉన్నాడు .

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

దివాలీ నైట్‌ పార్టీలో నమ్రతా శిరోద్కర్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

యాంకర్‌ లాస్య గృహప్రవేశానికి ముఖ్య అతిథిగా రోజా (ఫోటోలు)
photo 3

ఎల్లె ఇండియా బ్యూటీ అవార్డ్స్ 2025..సందడి చేసిన బాలీవుడ్ తారలు (ఫొటోలు)
photo 4

దీపావళి సెలవులు.. కూకట్‌పల్లి కిటకిట (ఫొటోలు)
photo 5

‘తెలుసు కదా’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
People Fighting For Biryani In Bihar 1
Video_icon

బిర్యానీ కోసం కొట్టుకున్న జనం
Kiran Abbavaram K-Ramp Movie Review 2
Video_icon

కె ర్యాంప్ మూవీ హిట్టా..! ఫట్టా..!
Massive Fire Incident In New Delhi 3
Video_icon

ఢిల్లీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం
Women Playing With Huge Anaconda Video Goes Viral 4
Video_icon

Viral Video: వామ్మో..భారీ అనకొండతో ఎవరీ డేర్‌ డెవిల్‌!
Abhishek Sharma And Smriti Mandhana 5
Video_icon

అటు శర్మ.. ఇటు స్మృతి! ఇద్దరికి తిరుగులేదు
Advertisement
 