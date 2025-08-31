 అల్లు అర్జున్‌ ‘ఇంటి’ పేరు ‘అల్లు’ కాదా?. మహేశ్‌ ‘ఇంటి’పేరు ఘట్టమనేని కాదా? | Tollywood And Bollywood Celebrity House Names And Their Fascinating Stories | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అల్లు అర్జున్‌ ‘ఇంటి’ పేరు ‘అల్లు’ కాదా?. మహేశ్‌ ‘ఇంటి’పేరు ఘట్టమనేని కాదా?

Aug 31 2025 10:53 AM | Updated on Aug 31 2025 11:52 AM

Mahesh Babu, Allu Arjun, Shah Rukh Khan Other Stars House Name Details

‘‘మన్నాత్‌’’ అనగా మనసా వాచా కోరుకున్నవన్నీ నిత్యం జరుగుతాయని  వ్యక్తం చేసే ఆకాంక్ష. ‘‘జన్నత్‌’’ అనగా స్వర్గం అదే క్రమంలో వస్తుంది మన్నాత్‌ కూడా. ఇంతకీ ఈ మన్నాత్‌ అనే పదం మన దేశంలో ఇంత పాప్యులర్‌ కావడానికి కారణం ఏమిటో తెలుసా? అది బాలీవుడ్‌ సూపర్‌ స్టార్‌ షారూఖ్‌ ఖాన్‌ ఇంటిపేరు కావడమే. ఇంటిపేరు అంటే మనం అనుకునేది కాదండోయ్‌.. సాధారణంగా ఇంటి పేరు అనగానే మనకు ఏం గుర్తొస్తుంది? వంశపారం పర్యంగా మన పేరు కు ముందు వస్తున్న ఇనీషియల్‌ కదా. వాడుకలో ఎందుకని అలా మారిందో గానీ నిజానికి అది వంశం పేరు. చాలా మంది తమ నివాస భవనాలకు పెట్టుకునే పేర్లను కూడా ఇంటి పేరు అనే పేర్కొంటారు. తాము స్వంతం చేసుకున్న ఇంటికి పేర్లు పెట్టడం అనేది సాధారణ పౌరులతో పాటు సెలబ్రిటీలకు కూడా సాధారణమే.

గత 2001లో షారుఖ్‌ ఖాన్‌ ఒక ‘విల్లా వియెన్నా’ని కొనుగోలు చేసిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి దాకా సెలబ్రిటీల ఇళ్లలో అత్యంత ప్రాచుర్యంలో ఉన్నది మన్నాత్‌. అత్యంత ఖరీదైన సెలబ్రిటీ బంగ్లా అనే స్టేటస్‌ నుంచి మొదలై ఈ ఇంటి గురించి ఎప్పుడూ ఏదో ఒక వార్త హల్‌ చల్‌ చేస్తూనే ఉంటుంది.

ఈ నేపధ్యంలో మరికొందరు తారలు పెట్టుకున్న ఇళ్ల పేర్లు పరిశీలిస్తే...బాలీవుడ్‌ బిగ్‌ బి  అమితాబ్‌ బచ్చన్‌  ఇంటి పేరు కూడా ఆయన లాగే బాగా పాప్యులర్‌. ఆయన ఇంటి పేరు ‘జల్సా’’‘‘జల్సా’’ అంటే ఆనందం సంబురాలకు ప్రసిద్ధి అనేది మనకు తెలిసిందే.   జూహూలో ఉన్న ఈ బంగ్లా, బచ్చన్   అభిమానులకు నిత్య సందర్శనీయ ప్రదేశంగా మారింది.

అదే విధంగా మరో బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో  అజయ్‌ దేవగణ్‌ ఆయన భార్య సీనియర్‌ నటి కాజోల్‌ లు నివసించే ఇంటి పేరు భక్తి భావనలకు చిరునామాగా ఉంటుంది. వీరి ఇంటి పేరు‘శివ శక్తి’’ ఈ పేరులో శివుడి శక్తి తో పాటు దైవ భక్తి కూడా ప్రతిఫలిస్తుంది. అదే విధంగా రాజకీయ నేత, సీనియర్‌ బాలీవుడ్‌ నటుడు శత్రుఘ్న సిన్హా నివసించే భవనం పేరు రామాయణ్‌.. తన కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు కూడా కలసి వచ్చేలా ఆయన ఇంటికి పేరు పెట్టారు. అపర కుబేరుడు ముఖేష్‌ అంబానీ తన 27 అంతస్థుల సౌధానికి అంటిల్లా అని నామకరణం చేశారు. బోలెడన్ని విలాసాలు, రహస్య సంపదలు ఉన్న 15వ శతాబ్ధపు  ద్వీపం పేరట ఇది.

అలాగే బాలీవుడ్‌ యువ జంట రణబీర్‌ కపూర్‌ అలియాభట్‌లు తాజాగా అత్యంత ఖరీదైన ఇల్లు కొనుగోలు చేశారు. దీనికి కృష్ణరాజ్‌ బంగ్లా అంటూ పేరు పెట్టారు. తన నానమ్మ కృష్ణ కపూర్‌ తాతయ్య రాజ్‌ కపూర్‌ ల పేర్లు కలిసి వచ్చేలా అలా నామకరణం చేశారు.

ఇక మన టాలీవుడ్‌ స్టార్స్‌ సైతం తమ తమ ఇళ్లకు పేర్లు తమ అభిరుచులకు అనుగుణంగా పెడుతున్నారు అయితే ప్రస్తుతానికి అవి మరీ బాలీవుడ్‌ స్థాయిలో పాప్యులర్‌ కాకపోయినా, అన్ని విషయాల్లోనూ బాలీవుడ్‌ని అధిగమిస్తున్న మన టాలీవుడ్‌ స్టార్స్‌ ఇంటి పేరు పాప్యులారిటీలోనూ పోటీ పడతారేమో చూడాలి. ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ ఇంటికి బ్లెస్సింగ్‌ అనే పదం ఉంటుంది. అలాగే ఇంటి లోపల ఉన్న విశాలమైన ఉద్యానవనం కు అల్లు గార్డెన్స్‌ అని పేరు పెట్టారు.

జూబ్లీహిల్స్‌లోని తన భవనానికి సూపర్‌ స్టార్‌ మహేష్‌ బాబు చాలా పద్ధతిగా చాలా మంది తెలుగువారి ఇళ్లకు ఉండే పేరును తలపించేలా శ్రీ లక్ష్మీ నిలయం అనే పేరు పెట్టారు. 

ఇక టాలీవుడ్‌ రౌడీ...విజయ్‌ దేవరకొండ మాత్రం ఇంటి పేరునీ తన వంశం పేరునీ ఒకటి చేసేశారు. ఆయన ఇంటికి దేవరకొండ హౌస్‌ అని  పేరు పెట్టడం ద్వారా.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఘనంగా వినాయక నిమజ్జనాలు (ఫొటోలు)
photo 2

‘మిరాయ్’ హీరోయిన్ అందానికి ఫిదా అవుతున్న యూత్ (ఫొటోలు)
photo 3

వీకెండ్‌ రష్‌ ..భక్తజన సంద్రంగా ఖైరతాబాద్ (ఫొటోలు)
photo 4

మాల్దీవుల్లో కాజల్ గ్లామర్ ట్రీట్.. ఫ్యామిలీ కలిసి (ఫొటోలు)
photo 5

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 30- సెప్టెంబరు 06)

Video

View all
TDP MLA Chintamaneni Prabhakar Rowdyism On Farmers 1
Video_icon

మితిమీరిన చింతమనేని అరాచకాలు.. తన పక్క పొలం రైతుపై బూతు పురాణం..
Mahesh Babu Niece Bharathi Ghattamaneni Debut Fix 2
Video_icon

హీరోయిన్ గా మహేష్ కూతురు ఎంట్రీ..!
Nagarjuna Eyes Epic Action Movies Like Troy And Bahubali 3
Video_icon

నా డ్రీమ్ రోల్ ఇదే..! బాహుబలిలో ఛాన్స్..!
Ding Dong 2 O Political Satires Comic Show 30 August 2025 4
Video_icon

పెచ్చుల నాటకం.. సిగ్గు.. సిగ్గు
Revanth Reddy Comments On Gangula Kamalakar In Assembly 5
Video_icon

అసెంబ్లీలో BRS నేతల తీరుపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఫైర్
Advertisement
 