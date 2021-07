లారిస్సా బొనేసి... 'రాకెట్‌ రాజా', 'నెక్స్ట్‌ ఏంటి?' చిత్రాల్లో హీరోయిన్‌గా నటించి కనువింది చేసిందీ బ్రెజిల్‌ మోడల్‌. సాయిధరమ్‌తేజ్‌తో కలిసి 'తిక్క' సినిమాలోనూ ఆడిపాడింది. ఈ బ్యూటీ అంటే తేజ్‌కు కొంచెం ఇంట్రస్ట్‌ ఎక్కువ. ఈ విషయాన్ని అతడే గతంలో చాలాసార్లు చెప్పాడు. సెట్‌లో తొలిసారి ఆమెను చూసిన వెంటనే మైమరిచిపోయానని, లారిస్సా బొనేసి అంటే ఎంతో ఇష్టమని మనసులోని మాటను బయటపెట్టాడు.

ఇదిలా వుంటే త్వరలో హైదరాబాద్‌కు రావాలనుకుంటోందట లారిస్సా బొనేసి. 'చాలా రోజులకు హైదరాబాద్‌ రావాలనిపిస్తోంది. త్వరలోనే వస్తాను' అంటూ ఇటీవలే ట్వీట్‌ చేసింది. ఇంకేముందీ.. సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ ఆ ట్వీట్‌ దగ్గర వాలిపోయి ఆమె రాక కోసం తహతహలాడుతున్నట్లుగా రిప్లై ఇచ్చాడు. ఇది చూసిన జనాలు ఊరుకుంటారా? అన్నా వదినొస్తుంది.. దావత్‌ ఇవ్వాలి, అన్నకి పండగే ఐతే అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరి లారిస్సా ఎప్పుడొస్తుందో, సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ ఆమెను ఎప్పుడు కలుస్తాడో చూడాలి!

Thinking of visiting HYD after so long, pretty soon 😬🙊

— Larissa Bonesi (@larissabonesi) July 8, 2021