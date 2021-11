Krithi Shetty First Look From Bangarraju Movie: ‘సోగ్గాడే చిన్నినాయనా’ వంటి హిట్‌ చిత్రం తర్వాత హీరో నాగార్జున-దర్శకుడు కల్యాణ్‌ కృష్ణ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ‘బంగార్రాజు’. ఈ మూవీలో నాగచైతన్య మరో హీరోగా నటిస్తున్నారు. నాగార్జునకు జంటగా రమ్యకృష్ణ.. చైకు జోడీగా కృతి శెట్టి సందడి చేయనున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో బంగార్రాజు నుంచి కృతి లుక్‌ను విడుదల చేశారు మేకర్స్‌.

ఈ సందర్భంగా ఈ సినిమాల్లో ఆమె నాగలక్ష్మి పాత్ర పోషిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ మెడలో దండతో ఉరేగింపులో జనాల మధ్య ఉన్న కృతి లుక్‌ ఆకట్టుకుంటోంది. చూస్తుంటే ‘బంగార్రాజు’లో నాగలక్ష్మి సందడి ఒక రేంజ్‌లో ఉండబోతుందని అర్థమవుతోంది. సంక్రాంతి కానుక‌గా ఈ చిత్రాన్ని విడుద‌ల చేయాల‌ని మేక‌ర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మూవీ ప్ర‌మోష‌న్ కార్య‌క్ర‌మాలు వేగ‌వంతం చేశారు. ఇటీవల రిలీజ్ చేసిన నాగార్జున ఫస్ట్‌లుక్, అలాగే ఆయన పాడిన ‘లడ్డుండా’ పాటకు మంచి రెస్పాన్స్ రాగా ఇప్పుడు విడుద‌లైన కృతి ఫ‌స్ట్ లుక్ కూడా అభిమానుల నుంచి విశేష స్పందన వస్తోంది.

ఈ చిత్రానికి అనూప్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. కాగా ఉప్పెన సినిమాతో మంచి హిట్ కొట్టిన కృతి వ‌రుస సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళుతుంది. ప్రస్తుతం నాని హీరోగా వస్తున్న ‘శ్యామ్‌ సింగరాయ్‌’, అలాగే హీరో రామ్‌-తమిళ దర్శకుడు లింగుస్వామి కాంబినేషన్‌లో రూపొందుతోన్న ఓ చిత్రంతో పాటు, సుధీర్ బాబు సరసన ‘ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి’ సినిమాలో నటిస్తోంది. ఇక యంగ్‌ హీరో నితిన్‌తో ‘మాచర్ల నియోజకవర్గం’ అనే మూవీలో కూడా కృతి నటిస్తోంది.

Thank you for the introduction @chay_akkineni 😎 being Naga Lakshmi has given me so much joy!!! 💓 can’t wait to see #Bangarraju‘s look 🤩 https://t.co/lUmHIgEzUp

— KrithiShetty (@IamKrithiShetty) November 18, 2021