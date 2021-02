నగరంలోని‌‌ అక్రమ నిర్మాణాలపై ప్రముఖ టాలీవుడ్‌ ప్రముఖ రచయిత కోన వెంకట్‌ ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన బంజారాహిల్స్‌లోని అక్రమ కట్టడాలను గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ మున్సిపల కార్పోరేషన్‌ దృష్టికి తీసుకేళ్లే ప్రయత్నం చేశారు. మంత్రి కేటీఆర్‌, జీహెచ్‌ఎంసీ కమిషనర్‌కు శుక్రవారం ట్వీట్‌ చేశారు. ‘సయ్యద్‌ నగర్‌, రోడ్‌ నెంబర్‌ 12, బంజారాహిల్స్‌లో ఎన్నో అక్రమ నిర్మాణాలు జరగుతున్నాయి. మురుగు నీరు లేదు, పారిశుధ్యం లేదు, రోడ్లు లేవు. కానీ ఈ మురికి వాడల్లో బహుళ అంతస్తుల నిర్మాణాలు భవిష్యత్తులో పెద్ద సమస్యలకు దారి తీసే అవకాశం ఉంది. దయ చేసి దీనిని పరిశీలించండి’ అంటూ మంత్రి కేటీఆర్‌ను జీహెచ్‌ఎంసీ కమిషనర్‌ను ట్యాగ్‌ చేశారు.

Lot of Illegal constructions are coming up in Sayyed Nagar, Road no 12, Banjarahills... No sewerage, No sanitation, No roads.. but multi storied constructions in these slums will lead to major problems in future.. Please look into this 🙏 @CommissionrGHMC @KTRTRS @GHMCOnline pic.twitter.com/rHN7uNFySC

