మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి బాబీ డైరెక్షన్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం వాల్తేరు వీరయ్య. శ్రుతి హాసన్‌ ఇందులో హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. సంక్రాంతి కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్న ఈ సినిమాలో మాస్‌ మహారాజ రవితేజ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. విడుదల తేదీ దగ్గరపడుతుండటంతో వరుసగా అప్‌డేట్స్‌ ఇస్తూ ఫ్యాన్స్‌కు మాంచి ట్రీట్‌ ఇస్తున్నారు మేకర్స్‌. ఇక ముఠామేస్త్రి తరహాలో చిరంజీవి పూర్తి స్థాయి మాస్ పాత్రలో నటిస్తున్న సినిమా కావడంతో ఇప్పటికే ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు క్రియేట్‌ అయ్యాయి.

తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి చిరంజీవి లేటెస్ట్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు మేకర్స్‌. చుట్టూ గన్స్.. మధ్యలో స్టైలిష్‌ గాగుల్స్‌తో స్టన్నింగ్‌ లుక్‌లో కనిపిస్తున్న చిరు ఫోటో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. ఇక ఈ పోస్టర్‌ శాంపిల్‌ మాత్రమేనని, ఇందుకు సంబంధించిన ఎపిసోడ్ మొత్తం థియేటర్లలో పూనకాలు తెప్పించడం పక్కా అంటూ డైరెక్టర్‌ బాబీ ట్వీట్‌ చేశారు.

