జాతిరత్నాలు..మైండ్‌ స్విచ్ఛాప్‌ చేసుకొని చూడండి : బన్నీ

ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస ఆత్రేయ’ ఫేమ్ నవీన్ పోలిశెట్టి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన సినిమా ‘జాతిరత్నాలు’. అనుదీప్‌ దర్శకత్వంలో కామెడీ ఎంటర్ టైనర్‏గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా పాజిటివ్‌ టాక్‌తో దూసుకుపోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో స్టైలిష్‌ స్టార్‌ అల్లుఅర్జున్‌ ఈ సినిమాపై స్పందించారు. ఈ మధ్య కాలంలో ఇంత ఎక్కువ ఎప్పుడూ నవ్వలేదంటూ చిత్ర యూనిట్‌పై ప్రశంసలు కురిపించారు. ఈ సందర్భంగా సినిమాకు పనిచేసిన వాళ్లలో ఒక్కొక్కరిని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ ట్వీట్ చేశాడు.

'నిన్న రాత్రి జాతిరత్నాలు చూశాను. నవీన్‌ పొలిశెట్టి అద్భుతంగా నటించాడు. అప్‌కమింగ్‌ హీరోగా నవీన్‌ నటన ఆకట్టుకుంటుంది. రాహుల్‌ చాలా సునాయసంగా నటించాడు. ప్రియదర్శి, ఫరియా నటన ఎంతో ప్రశంసనీయంగా ఉంది. ఈ సినిమాను నిర్మించిన నాగ్‌ అశ్విన్‌, స్వప్నా దత్‌, ప్రియాంక దత్‌లకు అభినందనలు, రథన్‌ అందించిన మ్యూజిక్‌ చాలా బాగుంది. ఈ సినిమాకు పనిచేసిన టెక్నీషిన్లందరికి నా అభినందనలు. ఇక చివరగా డైరెక్టర్‌ అనుదీప్‌కి మా అందరిని ఇంత బాగా నవ్వించినందుకు స్పెషల్‌ థ్యాంక్స్‌. ప్రతి ఒక్కరూ సినిమా చూసి ఎంజాయ్‌ చేయండి' అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. నిన్న (మార్చి11)న విడుదలైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ వద్ద మంచి కలెక‌్షన్లను రాబడుతోంది. చదవండి : (‘జాతి రత్నాలు’ మూవీ రివ్యూ)

Watched #JathiRatnalu last night . Congratulations to the whole team. Hilarious movie. I haven’t laughed soo much in recent years that much. @NaveenPolishety rocked the show with stellar performance. Rise of a new age stunning performer. @eyrahul was brilliant and effortless.

And last and the most important my respect to the director @anudeepfilm for entertaining everyone. Everybody “ switch off your brains , watch the movie and enjoy the funnnn “

— Allu Arjun (@alluarjun) March 12, 2021