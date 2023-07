సోషల్‌ మీడియాలో ఇటీవలి కాలంలో పలు వీడియోలు వైరల్‌గా మారుతున్నాయి. తాజాగా వైరల్‌గా మారిన ఒక వీడియోలో రోడ్డుపై నడుస్తున్న మహిళ ఉన్నట్టుండి విగ్రహంలా మారిపోయింది. ఈ వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు ఇది టైమ్‌ ట్రావెల్‌ అని వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. ఈ వీడియో మొదట్లో చూసినప్పుడు ఏమీ తేడా కనిపించదు. ముందుగా ఒక మహళ రోడ్డుమీద వెళుతున్న దృశ్యం కనిపిస్తుంది. అయితే ఆమె ఉన్నట్టుండి ఆగిపోతుంది. కొద్ది సెకెన్ల తరువాత ఆమె తిరిగి నడుస్తుంది. ఆ కాసేపట్లో జరిగినదానిని చూసి జనం అవాక్కవుతున్నారు.

ఈ వీడియోను తొలుత టిక్‌టాక్‌లో షేర్‌ చేశారు. రోడ్డుపై నడుస్తున్న ఆమె సడన్‌గా ఆగిపోయే సరికి ఆమె ఒక బొమ్మలా కనిపించింది. ఈ వీడియోను రికార్డు చేసిన వ్యక్తి ‘ఆమె ఒక్కసారిగా ఎందుకలా ఆగిపోయింది? కొద్దసేపటికి తిరిగి ఎందుకు నడిచింది? అని ప్రశ్నిస్తున్నారు.

టిక్‌టాక్‌లో వైరల్‌ అయిన ఈ వీడియోను ఇప్పటి వరకూ 4.8 మిలియన్లకుపైగా నెటిజన్లు వీక్షించారు. 4,60 వేల మంది ఈ వీడియోను లైక్‌ చేశారు. వేలసంఖ్యలో నెటిజన్లు ఈ వీడియోను షేర్‌ చేశారు. ఈ వీడియో ట్విట్టర్‌, ఫేస్‌బుక్‌ ప్లాట్‌పారంలలోనూ షేర్‌ అయ్యింది.

ఒక యూజర్‌ ఈ వీడియోపై కామెంట్‌ చేస్తూ ‘వైఫై చెడిపోయింది. ఒక సెకెను పాటు డిస్కనెక్ట్‌ అయ్యింది’అని పేర్కొన్నారు. కాగా గతంలోనూ ఇటువంటి టైమ్‌ ట్రావెల్‌ వీడియోలు ప్రత్యక్షమయ్యాయి. అయితే అవేవీ నిర్థారణ కాలేదు.

ఇది కూడా చదవండి: ‘పెళ్లిళ్లే నా ఆరోగ్య రహస్యం’..ఐదో పెళ్లి చేసుకున్న 90 ఏళ్ల వరుని స్టేట్‌మెంట్‌



Internet Attempts To Get To Bottom Of Viral Video In Which Woman Appears Literally Frozen In Time pic.twitter.com/0i8y9oqol6

— Know Your Meme (@knowyourmeme) July 17, 2023