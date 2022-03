తాత అనేగానే.. ఒళ్లు కుంగిపోయి, చర్మం ముడతలు పడి, సరిగ్గా కదల్లేక ఓ మూలన కూర్చుంటాడు అనుకుంటారేమో. ‘కబాలీ.. రా’ రేంజ్‌లో హుషారు చూపిస్తుంటాడీ తాత.

ఈ తాత మామూలోడు కాదు. పేరు.. సావాంగ్‌ జన్‌ప్రామ్‌. వయసు 102 ఏళ్లు. ఉండేది థాయ్‌లాండ్‌ సాముత్‌ సాంగ్‌ఖ్రమ్‌ ప్రావిన్స్‌లో. పోయినవారం అక్కడ 26వ ఇటెరేషన్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌ పోటీలు జరిగాయి. అందులో 100-105 ఏళ్ల కేటగిరీకి జరిగిన పోటీల్లో ఈ తాతే మొత్తం మెడల్స్‌ మెడలో వేసేసుకున్నాడు. స్వతహాగానే ఈ పెద్దాయన ఒక అథ్లెట్‌. అందుకే ఈ ఏజ్‌లోనూ హుషారుగా పోటీల్లో పాల్గొంటూ వస్తున్నాడు. ఈసారి పోటీల్లో ఈయనగారు ఏకంగా ఓ రికార్డ్‌ కూడా నెలకొల్పాడు.

తన ఈడు వాళ్లతో పోటీపడి వంద మీటర్ల పరుగు పందెంను 27.08 సెకన్లలో పూర్తి చేశాడు. 100 మీటర్ల పరుగు పందెంలో జమైకా పరుగుల వీరుడు ఉస్సేన్‌ బోల్ట్‌ పేరిట ఉంది(2009లో 9.58 సెకండ్లు). అలాంటిది ఈ ఏజ్‌లో ఈ తాత ఈ రికార్డును నెలకొల్పడం గొప్పే కదా!

Sawang Janpram, 102, broke the Thai 100m record – for centenarians – at the annual Thailand Master Athletes Championships https://t.co/GZcaQGrAoR pic.twitter.com/OxqGLiXySI

