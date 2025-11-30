తుఫాన్ బీభత్సం.. 442మంది మృతి

ఇండోనేషియాలో సెన్యార్ తుఫాన్ బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. భారీ వరదల కారణంగా ఆదేశంలో ఇప్పటి వరకూ 442 మంది మృతి చెందారు. అంతే కాకుండా ప్రధాన రహదారులు దెబ్బతిని జనజీవనం అస్తవ్యస్తమయ్యింది. విద్యుత్, ఇంటర్నెట్ సేవలు చాలా చోట్ల పనిచేయడం లేదు,
ఆగ్నేయాసియా ప్రాంతాన్ని తుఫానులు అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. భారీ తుఫానుల కారణంగా ఆ ప్రాంతంలోని పలు దేశాలలో వందల సంఖ్యలో ప్రజలు మృతిచెందగా వేల సంఖ్యలో ప్రజలు నిరాశ్రయులయ్యారు. తుఫాన్ కారణంగా ఇండోనేషియాలో పలు భవనాలు నీట మునిగాయి. గాలి తీవ్రతకు కొండచరియలు విరిగిపడగా పలు ఇళ్లు కొట్టుకుపోయాయి. దీని కారణంగా వేల మంది నిరాశ్రయులయ్యారు. ఈ తుఫాన్ వల్ల తన సర్వస్వం కోల్పోయానని ఓ బాధితుడు ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.
మరోవైపు వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలించకపోవడంతో సహాయక చర్యలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఏర్పడుతున్నాయని ఇండోనేషియా ప్రకృతి విపత్తు శాఖ తెలిపింది. తమ సహాయక బృందాలు ఇప్పటివరకూ వేల సంఖ్యలో ప్రజలను రక్షించాయని తెలిపారు. అయినప్పటికీ ఇంక పెద్ద మెుత్తంలో ప్రజలు నీటిలో చిక్కుకున్నారని తెలిపారు. కొన్ని ప్రాంతాలలో ఆహారం దొరకక ప్రజలు నిత్యావసర సామాగ్రి ఉన్న దుకాణాలను లూటీ చేశారని తెలిపారు.
కాగా థాయ్ లాండ్ భారీవరదల కారణంగా ఇప్పటివరకూ మృతి చెందిన వారి సంఖ్య 170 కి చేరుకుంది. సోంగ్ల్కా ప్రావిన్సులో నీరు పది అడుగుల మేర నిలిచింది. భారీ వరదల కారణంగా ఈ నెల 11న ఇక్కడ జరగాల్సిన క్రీడా వేదికలను బ్యాంకాక్ కు మార్చారు.
వియత్నాంలోనూ అకాల వరదలకారణంగా 98మంది మృతి చెందారు. శ్రీలంకలోనూ వరదల కారణంగా పదుల సంఖ్యలో ప్రజలు మృతి చెందగా వేల సంఖ్యలో నిరాశ్రయులయ్యారు. ఆదేశానికి భారత్ ఆపరేషన్ సాగర్ బంధు పేరుతో భారత్ సాయం ప్రకటించింది.