 చాట్‌ జీపీటీకి మూడేళ్లు.. ఏం సాధించిందంటే.. | As ChatGPT turns 3 heres whats crashing the party | Sakshi
చాట్‌ జీపీటీకి మూడేళ్లు.. ఏం సాధించిందంటే..

Nov 30 2025 9:42 AM | Updated on Nov 30 2025 9:47 AM

As ChatGPT turns 3 heres whats crashing the party

అది.. నవంబర్‌ 30.. 2022.. ఓపెన్‌ ఏఐ చాట్‌ జీపీటీని ప్రారంభించడంతో ప్రపంచ దృష్టి పూర్తిగా మారిపోయింది. విడుదలైన ఐదు రోజుల్లోనే ఒక మిలియన్(పది లక్షలు) వినియోగదారులను చేరుకుంది. ఈ ఒక్కటి చాలు.. చాట్‌ జీపీటీ శక్తి ఏమిటో తెలియడానికి.. మూడేళ్ల తర్వాత వెబ్ యాక్సెస్, మెరుగైన తార్కిక కోణం, విప్లవాత్మక సొరా వీడియో జనరేషన్ యాప్ తదితర సామర్థ్యాలతో చాట్‌ జీపీటీ మరింత అభివృద్ధి చెందింది.

పోటీనిస్తున్న తాజా వెర్షన్లు
ప్రస్తుత పరిస్థితిలో ఓపెన్‌ ఏఐ తన అగ్రస్థానాన్ని కాపాడుకునేందుకు తీవ్రమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. ముఖ్యంగా గూగుల్‌, ఆంత్రోపిక్‌  తదితర సంస్థల నుండి  విడుదలవుతున్న పోటీ నమూనాలు ఓపెన్‌ ఏఐని సాంకేతిక సామర్థ్యం విషయంలో సవాల్‌ చేస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు గూగుల్ యొక్క జెమిని 3.. ఆంత్రోపిక్ క్లాడ్ ఓపస్ 4.5లు ఓపెన్‌ ఏఐ తాజా వెర్షన్ల కంటే మెరుగైన పనితీరును కనబరిచాయి. ఈ బలమైన పోటీ ఓపెన్‌ ఏఐకి దక్కిన ‘ఫస్ట్-మూవర్ ప్రయోజనాన్ని కోల్పోయేలా చేస్తున్నదని నిపుణులు  అంటున్నారు.

గూగుల్‌తో పోలిస్తే..
సాంకేతిక పోటీతో పాటు ఆర్థిక నిబద్ధతలు కూడా ఏపెన్‌ ఏఐకి పెను సవాల్‌గా మారాయి. కంపెనీ $1.4 ట్రిలియన్లు (సుమారు రూ. 125 లక్షల కోట్లు)కు పైగా ఏఐ మౌలిక సదుపాయాల ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడంతో, ఈ ఖర్చులు మరింత భారంగా మారాయి.  అదేసమయంలో శోధన, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, కస్టమ్ టీపీయూ(టెన్సర్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్) చిప్‌ల వ్యాపారాలను కలిగి ఉన్న గూగుల్‌ లాంటి సంస్థలకు ఏఐ మానిటైజేషన్, మౌలిక సదుపాయాల నిర్వహణ సులభతరంగా ఉంది. ఈ అంతర్నిర్మిత ప్రయోజనం ఏఐ రేసులో గూగుల్‌కు మరింత బలాన్ని ఇస్తోంది.

ప్రపంచ నమూనాలకు మద్దతు
బహుళ భాషా నమూనాలకు (ఎల్‌ఎల్‌ఎంలు) సంబంధించి సైద్ధాంతిక ప్రశ్నలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. ఎల్‌ఎల్‌ఎంలు ఇప్పటికీ భ్రాంతులు (Hallucinations), తార్కిక అంతరాలను ఎదుర్కొంటున్నాయని నిపుణులు ఎత్తి చెబుతున్నారు. ఎల్‌ఎల్‌ఎంలు కేవలం గణాంక సంభావ్యత ఆధారంగా తదుపరి పదాన్ని అంచనా వేయడం ద్వారా పనిచేస్తాయి. వాస్తవానికి ప్రపంచపు స్థిరమైన అవగాహనను కలిగి ఉండవు. ఈ పరిమితుల కారణంగా కొంతమంది నిపుణులు.. కృత్రిమ సాధారణ మేధస్సు (ఏజీఐ) మెరుగైన మార్గంగా గుర్తిస్తూ, భౌతిక ప్రపంచంతో సంకర్షణ చెందగల ‘ప్రపంచ నమూనాలకు’ (World Models) మద్దతు పలుకుతున్నారు.

సామర్థ్యంలో వెనుకంజ
ఏఐ పరిశ్రమలో మరో యుద్ధం జరగబోతుందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. అదే యూజర్ ఇంటరాక్షన్ ఫ్రంట్. ఓపెన్‌ ఏఐకి చెందిన అట్లాస్,పెర్ప్లెక్సిటీకి చెందిన కామెట్ వంటి ఏఐ ఆధారిత వెబ్ బ్రౌజర్‌లు వెబ్‌తో వినియోగదారుల పరస్పర చర్యను నియంత్రించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. దీనిలో యూజర్ అనుభవాన్ని ఎవరు గెలుచుకుంటారనే దానిపై భవిష్యత్తు ట్రాఫిక్, ఆధిపత్యం ఆధారపడి ఉంటుంది. చాట్‌ జీపీటీ మొదలుపెట్టిన ఈ విప్లవం కొనసాగుతున్నప్పటికీ, టెక్ దిగ్గజాల మధ్య తీవ్రమైన పోటీ కారణంగా.. ఏఐ సామర్థ్యం  సాకారం కావడానికి కొంత సమయం పట్టవచ్చని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

చాట్‌ జీపీటీతో ప్రయోజనాలు
చాట్‌ జీపీటీ అనేది సహజ భాషా ప్రాసెసింగ్‌లోని అడ్వాన్స్‌డ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి, తక్షణమే  సమాచారాన్ని అందించడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఇది యూజర్ అడిగిన ప్రశ్నలకు సమగ్రమైన సమాధానాలు, క్లిష్టమైన విషయాలకు సులభమైన వివరణలు, వివిధ భాషలలోకి అనువాదాలు, వ్యాసాలు లేదా ఈమెయిల్స్ వంటి కంటెంట్‌ను సృష్టిస్తుంది. సృజనాత్మక రచనలకు దోహదపడేలా కొత్త ఆలోచనలను రూపొందించడంలో సహాయపడుతుంది. పరిశోధన, విద్య, వృత్తిపరమైన పనులలో వినియోగదారుల సామర్థ్యాన్ని, ఉత్పాదకతను పెంచడంలో చాట్‌ జీపీటీ శక్తివంతమైన సాధనంగా ఉపయోగపడుతుంది.

