‘దిత్వా’ వాన గండం

Nov 30 2025 3:48 AM | Updated on Nov 30 2025 3:48 AM

Heavy rain forecast from tonight due to toofan impact

అన్నదాతల గుండెల్లో గుబులు పుట్టిస్తున్న తుపాను

మోంథా తుపాను పీడకల మరవక ముందే.. 

మరో ముప్పుతో రైతుల్లో ఆందోళన  

30–40 శాతం దాటని కోతలు.. నూర్పిళ్లలో మరో 15 శాతం మేర 

10 శాతం కూడా దాటని కొనుగోళ్లు. మద్దతు ధర దక్కక రైతుల అగచాట్లు 

రాయలసీమలో రబీ పంటలపై తుపాను ప్రభావం.. 

ఇంకా అందని మోంథా తుపాను సాయం  

సీజన్‌ మొత్తం రైతులకు కంటిమీద కునుకు కరువు 

18 నెలల్లో 16 సార్లు వైపరీత్యాలను ఎదుర్కొన్న రైతులు 

రూ.వెయ్యి కోట్లకుపైగా పెట్టుబడి రాయితీ కోసం ఎదురుచూపులు  

నేటి రాత్రి నుంచి భారీ వర్ష సూచన 

సాక్షి, అమరావతి: దిత్వా తుపాను అన్నదాత గుండెల్లో గుబులు రేపుతోంది. మోంథా తుపానుతో వాటిల్లిన నష్టం నుంచి ఇంకా తేరుకోకుండానే మరో తుపాను వల్ల ముప్పు ముంచుకొస్తుండడం రైతులకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా పోయింది. ఆదివారం రాత్రికి చెన్నై సమీపంలో తీరం దాటే దిత్వా తుపాను ఆ తర్వాత వాయుగుండంగా మారి ఏపీలోకి ప్రవేశిస్తుందని, ఈ ప్రభావం రాష్ట్రమంతా ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.   

మద్దతు ధర దక్కక రైతుల అగచాట్లు 
ప్రభుత్వ నిర్వాకంతో రైతుల కష్టం దళారుల పాలవుతోంది. ఉల్లి, టమాటా, మొక్కజొన్న, శనగ, అరటి, సజ్జ, చివరికి «ధాన్యానికి కూడా మద్దతు ధర దక్కని పరిస్థితి నెలకొంది. అయినా ప్రభుత్వం తమకేమీ పట్టనట్టుగానే ఉంది. అధిక తేమ శాతం వంకతో మోకాలడ్డడంతో కోసింది కోసినట్టుగా ధళారులకు అయినకాడికి ధాన్యం రైతులు అమ్ముకోవల్సిన దుస్థితి ఏర్పడింది. ఖరీఫ్‌ కోతలు ఇప్పుడిప్పుడే ఊపందుకుంటున్నాయి. 

ఇప్పటి వరకు 10 శాతానికి మించి ధాన్యం కొనుగోళ్లు జరగలేదు. రైతు సేవా కేంద్రాల్లో చాలినన్ని సంచులూ అందుబాటులో లేవు. రవాణా, కాటా, కూలీ ఖర్చులు రైతులే భరించాలని ఆర్‌ఎస్‌కే సిబ్బంది చెబు తుండడంతో రైతులకు తలకు మించిన భారమవుతోంది. ఈ ఖర్చులన్నీ భరించలేక అయిన కాడకి తెగనమ్ముకుంటున్నారు. 

కనీస మద్దతు ధర ప్రకారం 75 కేజీల బస్తాకు రూ.1792 దక్కాల్సి ఉండగా, తేమ శాతాన్ని సాకుగా చూపి దళారులు, మిల్లర్లు బస్తాకు రూ.1300 నుంచి రూ,1450కు మించి ఇవ్వడం లేదు. ఇప్పుడు దిత్వా తుపాను హెచ్చరికల ప్రభావంతో ఒక్కసారిగా మారిన వాతావరణం రైతులను మరింత ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.   

30 నుంచి 40 శాతం దాటని కోతలు 
గోదావరి డెల్టా కింద 40 శాతం, కృష్ణా డెల్టా పరిధిలో 30 శాతంలోపు పంట కోతలు పూర్తయ్యాయి. మరో 15 శాతం పంట నూరి్పళ్ల మీద ఉంది. ఇటీవల విరుచుకుపడిన మోంథా తుపాను దిగుబడులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. పత్తి, మొక్కజొన్న పంటలతో పాటు ధాన్యం దిగుబడులూ తగ్గను­న్నాయని అంచనా.  మోంథా కారణంగా 20 శాతానికి పైగా తేమ శాతం నమోదవుతోంది. కోసిన పంటను కనీసం నాలుగైదు రోజుల పాటు ఆరబెడితే కానీ తేమ తగ్గే అవకాశం కన్పించడం లేదు. 

ఇదే వంకతో గడిచిన రెండ్రోజులుగా ప్రైవేటు వ్యాపారులు సైతం ధాన్యం కొనేందుకు ముందుకు రావడం లేదు. కోత దశలో ఉన్న పంటను కాపాడుకునేందుకు అన్నదాతలు పడరాని పాట్లు పడుతున్నారు. కోతలు ప్రారంభమవడంతో కూలీల కొరత తీవ్రంగా ఉంది. రెట్టింపు కూలీ చెల్లించి మరీ వరి నూర్పిళ్లు, ధాన్యం భద్రపర్చు కోవడం పంటి పనులు చేయిçస్తున్నారు. కోసిన పంటను కుప్పలుగా వేసి భద్ర పరుస్తున్నారు. చాలాచోట్ల పొలాల్లోనే పనలపైనే ఉంచారు. 

కోసిన ధాన్యాన్ని తేమ శాతం తగ్గించుకునేందుకు రోడ్లపై ఆరబెడుతున్నారు. ప్రభుత్వం ఉచితంగా ఇస్తానన్న టార్పాలిన్ల జాడ కన్పించక పోవడంతో అద్దెలకు టార్పాలిన్లు తెచ్చుకొని పంటను కాపాడుకునేందుకు పడరాని పాట్లు పడుతున్నారు. ఎకరం పంటను 3 రోజుల పాటు ఆరబెట్టుకునేందుకు రూ.వెయ్యి నుంచి 2 వేల వరకు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. 

దిత్వా హెచ్చరికల నేపథ్యంలో మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులతో తేమ శాతం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. మరో పక్క రాయలసీమలో రబీ పంటలపై దిత్వా తుపాను ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. 

సీజన్‌  ఆరంభం నుంచి కష్టాలేకష్టాలు
ఖరీఫ్‌ సీజన్‌ ఆరంభం నుంచి రైతుల కష్టాలు వర్ణనాతీతంగా ఉన్నాయి. ఓ వైపు వరుస వైపరీత్యాలు, మరొక వైపు ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం రైతులను తీవ్ర నష్టాల పాల్జేస్తోంది. ఆగస్టు ఏడో తేదీ వరకు తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొనగా, ఆ తర్వాత అధిక వర్షాలతో పాటు వరదలు, తుపానులు వెంటాడుతున్నాయి. వర్షాభావ పరిస్థితులతో రాయలసీమలో లక్షలాది ఎకరాల్లో పంటలు బీడువారి పోయాయి. 

గతేడాది ఇదే సమయంలో ఫెంగల్‌ తుపాను దెబ్బతీయగా, ఈసారి అధిక వర్షాలతోపాటు మోంథా దెబ్బతీసింది. ఫలితంగా దాదాపు 15 లక్షల ఎకరాల్లో పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. అడ్డగోలుగా కోతలతో అంచనాలను కుదించి చివరకు 4.27 లక్షల ఎకరాల్లోనే పంట నష్టం జరిగినట్టుగా లెక్కతేల్చారు. దాంట్లో 4.11 లక్షల ఎకరాల్లో వ్యవసాయ, 16 లక్షల ఎకరాల్లో ఉద్యాన పంటలకు మాత్రమే నష్టం వాటిల్లినట్టు ప్రకటించారు. 

తొలుత ఇన్‌పుట్‌సబ్సిడీ రూ.869 కోట్లని చెప్పి, చివరకు రూ.390 కోట్లకు కుదించారు. ఈ మొత్తాన్ని అన్నదాత సుఖీభవతో కలిపి ఇస్తామని నమ్మబలికారు. గడిచిన 18 నెలల్లో సంభవించిన కరువుతో పాటు వివిధ రకాల వైపరీత్యాలకు సంబంధించి చెల్లించాల్సిన బకాయిలు కూడా కలుపుకుంటే దాదాపు రూ.వెయ్యి కోట్ల వరకు చెల్లించాల్సి ఉంది. మోంథా తుపానుకు సంబంధించిన ఇన్‌పుట్‌సబ్సిడీతో పాటు పెండింగ్‌ బకాయిలు ఎప్పుడు చెల్లిస్తారో కూడా చెప్పలేని దుస్థితిలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఉందని రైతులు మండిపడుతున్నారు.  

దిత్వా తుపానుపై అప్రమత్తం 
రాయలసీమ, దక్షిణ కోస్తా జిల్లాల కలెక్టర్లకు సీఎస్‌ ఆదేశాలు 
సాక్షి, అమరావతి: దిత్వా తుపానుపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎస్‌ కె.విజయానంద్‌ శనివారం అధికారులను ఆదేశించారు.ఈ అంశంపై ఆయన చిత్తూరు, తిరుపతి, అన్నమయ్య, శ్రీసత్య సాయి, నెల్లూరు, బాపట్ల, ప్రకాశం జిల్లాల కలెక్టర్లతో టెలికాన్ఫరెన్స్‌ నిర్వహించారు. మంగళవారం వరకు మత్స్యకారులు సముద్రం లోనికి చేపల వేటకు వెళ్లకుండా తగిన ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్లను ఆదేశించారు.  

ప్రజలు, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ, ఆర్టీజిఎస్‌ ద్వారా తుపాను సమాచారాన్ని ఎస్‌ఎంఎస్‌ లు ద్వారా తెలియజేయాలని చెప్పారు. అవసరమైతే ప్రజలను సహాయక శిబిరాలకు తరలించడానికి ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు.  టెలికాన్ఫరెన్స్‌లో రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి బి.రాజశేఖర్, విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్‌ జైన్, పౌర సరఫరాల సంస్థ ఎండీ ఢిల్లీ రావు, భారత వాతావరణ కేంద్రం డైరెక్టర్‌ స్టెల్లా ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.  

వణికిస్తున్న ‘దిత్వా’ తుపాను
3 రోజుల పాటు రాయలసీమ, నెల్లూరుకు భారీ వర్ష సూచన.. 
తిరుపతి, నెల్లూరులో అతి భారీ వర్షాలు వాతావరణ శాఖ వెల్లడి
సాక్షి, అమరావతి: బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న ‘దిత్వా’ తుపాను రాష్ట్రాన్ని వణికిస్తోంది. బంగాళాఖాతంలో గంటకి 8 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదులుతూ శనివారం జాఫా్నకు 80 కిలోమీటర్లు, పుదుచ్చేరికి 280, చెన్నైకి 380 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఇది శనివారం రాత్రికి తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, దక్షిణాంధ్ర తీరా­లకు దగ్గరగా వస్తుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 

ఆదివారం ఉదయానికి తమిళనాడుకు 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై సముద్రంలోనే బలహీనపడుతుందని పేర్కొంది. దీని ప్రభావంతో ఆదివారం రాత్రి నుంచి మూడు రోజుల పాటు రాయలసీమతో పాటు నెల్లూరు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. 

అనేకచోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని.. గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని వెల్లడించింది. తిరుపతి, నెల్లూరు జిల్లాల్లో ఆది, సోమవారాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొంది. మత్స్యకారు­లు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లవద్దని హెచ్చరించింది.

