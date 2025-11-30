 ‘ఇమ్రాన్‌ఖాన్‌ బ్రతికే ఉన్నాడు.. ’ | Imran Khan Is Alive PTI Lawmaker Says | Sakshi
‘ఇమ్రాన్‌ఖాన్‌ బ్రతికే ఉన్నాడు.. ’

Nov 30 2025 10:38 AM | Updated on Nov 30 2025 10:54 AM

Imran Khan Is Alive PTI Lawmaker Says

’కరాచీ: పాకిస్తాన్‌ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్‌ఖాన్‌ హత్య చేయబడ్డాడు అంటూ ఇటీవల వైరల్‌గా మారిన వార్తలను తన అనుచరుడు ఖుర్రాన్‌ జెషాన్‌ ఖండించారు. ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ బ్రతికే ఉన్నాడని, అడియాలా జైల్లోనే ఉన్నారని స్పష్టం చేశారు.కాకపోతే ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ను దేశం విడిచి వెళ్లిపోవాలనే ఒత్తిడి పెరిగిందని పేర్కొన్నారు. 

ఇమ్రాన్‌ఖాన్‌కు పాకిస్తాన్‌లో ఉన​ ప్రజాదరణ కారణంగా ఆయనకు బెదిరింపులు ఎక్కువైనట్లు తెలిపారు.  జైలు అధికారులు కనీసం ఇమ్రాన్‌ ఫోటోలను విడుదల చేయకపోవడానికి కారణం ఆయనకున్న పాపులారిటీనే కారణమన్నారు.   ఆరోగ్యం క్షీణించి ఉన్న ఇమ్రాన్‌ఖాన్‌ ఫోటోలను విడుదల చేస్తే మళ్లీ ప్రజల నుంచి సరికొత్త తలనొప్పి ఎదురవుతుందని భావించే అధికారులు అందుకు దూరంగా ఉన్నారన్నారు. అదే సమయంలో ఇమ్రాన్‌ను దేశం విడిచి వెళ్లిపోవాలనే ఒత్తిడి మాత్రం​ అధికంగా ఉందన్నారు. 

ఇక ఇమ్రాన్‌ మృతిచెందాడనే రూమర్స్‌పై కూడా ఖుర్రాన్‌ జెషాన్‌ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ‘ ఇది నిజంగా దురదృష్టకరం. ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌  కొన్ని నెలలుగా ఐసోలేషన్‌లోనే ఉన్నారు. ఇమ్రాన్‌ను ఎవరూ కలవడానికి లేకుండా చేశారు. ఆఖరికి వారి కుటుంబ సభ్యులను కూడా కలిసే అవకాశం లేకుండా చేస్తున్నారు.  ఇమ్రాన్‌ పార్టీ పీటీఐ శ్రేణుల్ని కూడా కలవనివ్వడం లేదు. ఇది మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన కిందకే వస్తుంది. ఇమ్రాన్‌ను తీవ్రంగా ఒత్తిడికి గురిచేస్తున్నారనే విషయం ఈ పరిణామాల్ని బట్టి అర్థమవుతుంది. 

ఇమ్రాన్‌ను జైలు నుంచి విడుదల చేసి విదేశాలకు పంపించే ఒప్పందం చేసుకుంటున్నారు. వేరే దేశానికి పంపిన తర్వాత ఇమ్రాన్‌ ఎటువంటి రాజకీయాలు చేయకుండా ఉండేందుక మాట తీసుకునే యత్నం జరుగుతుందనేది నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను. కానీ ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ వాటికి అంగీకరించరు’ అని పేర్కొ‍న్నారు.. 

