ప్రముఖ పాదరక్షల తయారీ కంపెనీ నైకీ అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు బరాక్‌ ఒబామా వినియోగించిన ‘షూస్’ని వేలానికి పెట్టింది. దీని ప్రారంభ ధర 25 వేల డాలర్లుగా నిర్ణయించారు. ఇది భారత కరెన్సీలో రూ.18 లక్షలపైనే ఉంది. తెల్లరంగులో ఉన్న ఈ బూట్లను అధ్యక్షుడిగా ఉన్న సమయంలో ఒబామా తరచూ వినియోగించారు. ఈ బూట్లను ప్రత్యేకంగా రూపొందించి నైకీ ఒబామాకు అందించింది. ఇవి ఒబామాకా చాలా ఇష్టమట. ఈ షూలపై ఒబామా సంతకం కూడా ఉంది.

2009 నుంచి 2017 వరకు అమెరికా 44వ అధ్యక్షుడిగా ఒబామా కొనసాగిన విషయం తెలిసిందే. ఒబామా రాజకీయాలతో పాటు క్రీడలు తరచూ ఆడేవారు. ముఖ్యంగా బాస్కెట్ బాల్ ఆడేవాడు. దీంతో ఆయన కోసం నైకీ 2009లో ప్రత్యేకంగా షూస్‌ని తయారు చేసి ఇచ్చింది. ఈ బూట్లను ఫ్లై వేర్ టెక్నాలజీతో ప్రత్యేకంగా డిజైన్‌ చేశారు. ఒబామా బయటికి వెళ్తే ఎక్కువగా ఈ షూస్‌నే వినియోగించారట. ప్రస్తుతం వేలానికి పెట్టడంతో ఎంత ధర పలుకుతుందో వేచి చూడాలి. కొన్ని నెలల కిందట ఒబామా రాసిన ‘ఏ ప్రామిస్డ్‌ ల్యాండ్‌’ పుస్తకం హాట్‌కేకులా అమ్ముడుపోయిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు బూట్లకు కూడా అంతే డిమాండ్‌ ఉండేలా ఉంది.



Coming to Sotheby's this President’s Day Weekend! President Barack #Obama Player Exclusive Nike Hyperdunk—one of two pairs in existence —for immediate purchase this Friday at 4:44 PM EST, in celebration of America’s 44th President. #Sneakers #PresidentsDay https://t.co/s92RVU9L1m

— Sotheby's (@Sothebys) February 8, 2021