 మహిళలు అట్లకాడలతో సిద్దం కండి: ఓటర్ల జాబితా సవరణపై పశ్చిమ బెంగాల్‌ సీఎం మమతా బెనర్జీ | Sakshi Cartoon 13-12-2025 | Sakshi
Dec 13 2025 2:41 AM | Updated on Dec 13 2025 2:41 AM

Sakshi Cartoon 13-12-2025

...మైక్‌ వద్దని అలానే మాట్లాడుతున్నారు!

మహిళలు అట్లకాడలతో సిద్దం కండి: ఓటర్ల జాబితా సవరణపై పశ్చిమ బెంగాల్‌ సీఎం మమతా బెనర్జీ

