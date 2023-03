సత్యమే గెలుస్తుంది: గౌతం అదానీ

సాక్షి, ముంబై: అదానీ గ్రూపు, హిండెన్‌బర్గ్‌ వివాదంలో సుప్రీంకోర్టు తాజా ఆదేశాలపై అదానీ గ్రూపు చైర్మన్‌ గౌతం అదానీ స్పందించారు. సమయాను కూలంగా నిజాలు నిగ్గు తేలతాయని... సత్యమే గెలుస్తుంది అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. ఈ సందర్బంగా సుప్రీం నిర్ణయాన్ని స్వాగతించారు.

The Adani Group welcomes the order of the Hon'ble Supreme Court. It will bring finality in a time bound manner. Truth will prevail.

— Gautam Adani (@gautam_adani) March 2, 2023