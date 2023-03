కోవిడ్‌-19తో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇన్సూరెన్స్‌ రంగం గణనీయమైన వృద్దిని సాధించింది. ఆపత్కాలంలో ఆర్ధిక చేయూత అందించేందుకు భీమా రంగ సంస్థలు ఇన్సూరెన్స్‌ పథకాల్ని అందుబాటులోకి తెస్తున్నాయి. వాటిల్లో హోమ్‌ ఇన్సూరెన్స్‌, మోటార్స్‌ ఇన్సూరెన్స్‌, ట్రావెల్‌ ఇన్సూరెన్స్‌, హెల్త్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ ఇలా రకరకాల ఇన్సూరెన్స్‌లు ఉన్నాయి. కానీ లవ్‌లో బ్రేకప్‌ అయితే ఆర్ధికంగా నిలదొక్కుకునేందుకు ‘హార్ట్‌ బ్రేక్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ ఫండ్‌’ అనే పథకం ఉంది. ఆ స్కీమ్‌ గురించి మీకు తెలుసా?

అవును! ప్రేమికుడు, ప్రేమికురాలు కొన్ని అన్వేక కారణాలతో విడిపోతున్న ఘటనలు చూసే ఉంటాం. ఇలా విడిపోయిన తర్వాత డబ్బు పరంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా ఆదుకునేందుకు పలు ఇన్సూరెన్స్‌ సంస్థలు పథకాల్ని అందిస్తున్నాయి. వాటిల్లో ఈ హార్ట్‌ బ్రేక్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ ఒకటి.

ఇటీవల ప్రతీక్‌ ఆర‍్యన్‌ అనే ట్విటర్‌ యూజర్‌ ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు తన ప్రియురాలితో ఓ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు. ఆ ఒప్పందంలో భాగంగా.. ప్రేమించుకునే సమయంలో పొరపాటున విడిపోతే.. ఎవరికి ఎలాంటి ఆర్ధిక ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండేలా ‘హార్ట్ బ్రేక్ ఇన్సూరెన్స్ ఫండ్’ పేరుతో ప్రేమలో మోసపోయిన వాళ్లు డబ్బులు తీసుకోవాలనే నిబంధన పెట్టుకున్నారు. ఇందుకోసం ప్రతీక్‌ అతని ప్రియురాలు కలిసి ఓ బ్యాంక్‌లో జాయింట్‌ అకౌంట్‌ ఓపెన్‌ చేశారు. ప్రతి నెల ఆ అకౌంట్‌లో రూ.1000 డిపాజిట్‌ చేశారు. ఈ తరుణంలో ప్రియురాలు తనని మోసం చేయడంతో రూ.25వేలు నగదు పొందినట్లు ప్రతీక్‌ ట్వీట్‌లో తెలిపారు.

I got Rs 25000 because my girlfriend cheated on me .When Our relationship started we deposited a monthly Rs 500 each into a joint account during relationship and made a policy that whoever gets cheated on ,will walk away with all money.

That is Heartbreak Insurance Fund ( HIF ).

