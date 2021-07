వరల్డ్‌ వైడ్‌గా ఓలా ఎలక్ట్రిక్‌ వెహికల్స్‌ పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇప్పటికే ఓలా ఎలక్ట్రిక్‌ బైక్‌ గురించి వస్తున్న వార్తలు బైక్‌ లవర్స్‌ను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. కొద్దిరోజుల క్రితం ఓలా సీఈఓ భవిష్‌ అగర్వాల్‌ బెంగళూరు రోడ్లపై చక్కెర్లు కొట్టిన ఓలా ఎలక్ట్రిక్‌ బైక్‌ వీడియోల్ని షేర్‌ చేశారు. అదిగో అప్పటి నుంచి ఓలా ఈవీ టూవీలర్‌ స్పీడ్‌ ఎంత? ఎంత మైలేజ్‌ ఇస్తుంది. దాని ఫీచర్లేంటో తెలుసుకునే పనిలో పడ్డారు ఔత్సాహికులు.

Finalising the launch date over some Chai! Will announce soon. Stay tuned 🙂 @OlaElectric pic.twitter.com/oUkutOQxlM

— Bhavish Aggarwal (@bhash) July 30, 2021