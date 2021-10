అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ నాసా మరో సంచలనం సృష్టించేందుకు సిద్ధమైంది. చంద్రుడిపై వైఫై నెట్‌వర్క్‌ను నిర్మించే అంశంపై రీసెర్చ్‌ చేస్తున్నట్లు నాసా గ్లాన్‌ రీసెర్చ్‌ సెంటర్‌ టెక్నాలజీ ఇంక్యేబేషన్‌ సెంటర్‌ డైరక్టర్‌ మ్యారి లోబో విడుదల చేసిన ప్రెస్‌నోట్‌లో తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ భూమి(అమెరికాలో) మీద తలెత్తే సమస్యల్ని పరిష్కరించేలా "ఆస్ట్రోనాట్స్‌ను చంద్రుడిపైకి పంపడం' అనేది గొప్ప అవకాశం భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

ఆర్టెమిస్ ప్రోగ్రామ్‌



నాసా చివరి సారిగా అపోలో17 ప్రాజెక్ట్‌ పేరుతో లూనార్ రోవింగ్ వాహనాన్ని ఉపయోగించి జియాలజిస్ట్‌ హారిసన్ ష్మిత్‌ను 1972 డిసెంబర్‌ నెలలో చంద్రుని ఉపరితలంపై (లూనార్‌ సర్ఫేజ్‌) పంపింది. ఆ సందర్భంగా హారిసన్‌ ష్మిత్‌ చంద్రుడిపై రాళ్లు,దూళిని భూమిపైకి తీసుకొచ్చారు. ఆ తరువాత చంద్రుడిపైకి ఎవరు వెళ‍్లలేదు. అయితే తాజాగా నాసా చంద్రడిపైకి మనుషుల్ని పంపించేందుకు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది.

The Human Exploration and Operations team continues to persevere, hitting critical hardware milestones and contract awards for the #Artemis program. Our plan to land the first woman and next man on the Moon in 2024 is on track! https://t.co/8lFHpoWY0l

— Kathy Lueders (@KathyLueders) September 21, 2020