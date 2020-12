షియోమీ న్యూ ఇయర్ 5జీ ఫోన్‌ ఇదే..!

న్యూఢిల్లీ: భారతదేశంలో ఎంఐ 10ఐ మొబైల్ ను జనవరి 5న తీసుకొస్తున్నట్లు షియోమీ ఇండియా చీఫ్ మను కుమార్ జైన్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ లో 108 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో వస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఎంఐ 10ఐ రెడ్‌మి నోట్ 9 ప్రో గత నెల చైనాలో విడుదలైన 5జీ యొక్క రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్‌. "కొద్ది రోజుల్లో మేము ఎంఐ 10ఐ అని పిలువబడే మా సరికొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎంఐ బ్రాండ్ క్రింద విడుదల చేయబోతున్నాం" అని జైన్ దాదాపు ఒకటిన్నర నిమిషాల నిడివి గల వీడియోలో చెప్పారు. ఎంఐ 10ఐలో ఐ అంటే ఇండియా అని తెలిపారు. భారత వినియోగదారుల కోసం ఈ ఫోన్ ను ప్రత్యేకంగా రూపొందించినట్లు పేర్కొన్నారు.(చదవండి: వొడాఫోన్ ఐడియా బంపరాఫర్)

A perfect start to the new decade is #ThePerfect10.

Launching the all-new #Mi10i where the 'i" stands for India. 🇮🇳

i = Made for India, Made in India, Customised by the India product team.

Launching on 05.01.2021.

New year, new start!🤩 pic.twitter.com/ZtSV7nYX4H