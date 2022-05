గత వారం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంధన ధరలపై ఎక్సైజ్‌ డ్యూటీని తగ్గించిన విషయం తెలిసిందే.పెట్రోల్‌పై ఎక్సైజ్‌ డ్యూటీని రూ.8, డీజిల్‌పై రూ.6 తగ్గిస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో పలు రాష్ట్రాల్లో పెట్రోల్‌ ధర రూ.100 దిగువకు చేరింది.

పెట్రోల్‌ ధర రూ.100 కంటే తక్కువ ఉన్న రాష్ట్రాలివే

ఇంధనంపై ఎక్సైజ్‌ డ్యూటీ తగ్గడంతో ఛండీఘడ్‌లో లీటర్‌ పెట్రోల్‌ ధర రూ.96.20కి,డీజిల్‌ ధర రూ.6.57 తగ్గడంతో రూ.84.26కి చేరింది. దీంతో పాటు పెట్రోల్‌ ధర రూ.100 కంటే తక్కువ ఉన్న రాష్ట్రాలిలా ఉన్నాయి.

పంజాబ్‌లో లీటర్‌ పెట్రోల్‌ ధర రూ.96

ఢిల్లీలో లీటర్‌ పెట్రోల్‌ ధర రూ.96.41

గుజరాత్‌లో లీటర్‌ పెట్రోల్‌ ధర రూ.99.8

హర్యానాలో లీటర్‌ పెట్రోల్‌ ధర రూ.98.5

అస్సాంలో లీటర్‌ పెట్రోల్‌ ధర రూ.96

జమ్మూ- కశ్మీర్‌లో లీటర్‌ పెట్రోల్‌ ధర రూ.99.8

ఉత్తరా ఖండ్‌లో లీటర్‌ పెట్రోల్‌ ధర రూ.94.8

జార్ఖండ్‌లో లీటర్‌ పెట్రోల్‌ ధర రూ.99.5గా ఉంది.

నిర్మలా సీతారామన్‌ ఏమన్నారంటే!

